Эксперты ОНФ выявили системные проблемы в работе дорожных подрядчиков в Челябинске

Эксперты Общероссийского Народного фронта выявили ряд системных проблем в работе подрядчиков при реализации в Челябинске национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Инициировав проведение - совместно с представителями профильных ведомств и служб - контрольного рейда по пяти улицам, за которые отвечают разные подрядные организации, активисты ОНФ составили реестр выявленных нарушений.

Информацию о вскрывшихся проблемах общественники направили в региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта, контрольно-счетную палату, областным и городским чиновникам и в прокуратуру Челябинской области. Все пробы, отобранные в ходе рейда, - на экспертизу.

Озвучивая итоги рейда, эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов отметил, что «подрядчики игнорируют требования к эстетике, полагая, что в их обязанности входит лишь соблюдение ГОСТ: укладка полотна без нареканий по длине, ширине и составу».

«Для них становится открытием тот факт, что визуальная составляющая, оказывается, заложена в нацпроект. Хотелось бы, чтобы КСП, по примеру своих коллег в Кировской и Томской областях, помогла исполнителям осознать, что БКАД нужно оценивать не только по толщине щебенки. Отметим также, что «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда» нередко напрямую взаимосвязаны», - подчеркнул Олег Гудимов.

По его словам, в случае если дорога по программе БКАД отремонтирована кое-как и ее внешний вид оставляет желать лучшего, под угрозу может быть поставлено выполнение благоустройства в рамках другого нацпроекта.

В качестве примера общественник привел дорогу по улице 250-летия Челябинска, где работает компания «Строймеханизация». Участок дороги еще не принят, однако здесь уже посыпалась разметка, покрытие вокруг нового люка уложено неравномерно - выглядит это неэстетично.

«Пример другой системной проблемы - полное отсутствие взаимодействия с коммунальщиками – продемонстрировал подрядчик «Нижавтодорстрой», делавший дорогу на улице Василевского. Люк на его объекте БКАД находится ниже уровня асфальта», - сообщили в ОНФ.

По мнению экспертов Народного фронта, должностные лица администрации могут решить вопрос по взаимодействию с сетевиками, собрав всю информацию по инвестпроектам и программам коммунальных служб и сетевых организаций. Далее ее нужно скорректировать с учетом нацпроектов таким образом, чтобы коммунальные работы проводились до начала дорожного ремонта.

Общественники заявили, что, по предварительным итогам реализации проекта БКАД в Челябинске в 2020 году, все подрядчики допустили те или иные нарушения.

«Так, для подрядчика «Стройтех» во время контрольной проверки стало новостью, что он должен был ремонтировать улицу Татищева по национальному проекту. Об этом он узнал от экспертов ОНФ непосредственно перед проведением контрольных вырубок. Компания «Уралдорстрой» при ремонте дороги на улице Трактовой заложила пространство между дорожным полотном и тротуаром щебеночной крошкой. А из планов подрядчика «Дорстройгрупп» «пропал» целый кусок дороги на повороте от улицы Героев Танкограда к улице Северный луч. Один участок ремонтировали по БКАД в 2019 году, другой - в 2020 году, часть дороги между улицами осталась без ремонта», - отметили эксперты ОНФ.

Также на Героев Танкограда обнаружена колейность. Представитель комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев пообещал ее измерить, заявив, что «если колея нормативная, значит, это не колея».

В итоговый реестр экспертов ОНФ, помимо нарушений, выявленных на контрольном выезде, вошли результаты мониторингов и выездных проверок за весь год. Общественники проконтролируют, будут ли исправлены все перечисленные недостатки.