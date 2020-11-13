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Россельхозбанк дает жителям Челябинской и Курганской областей возможность рефинансировать ипотеку на сельских территориях под 2,7%

Экономика
Сегодня, 09:16
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Россельхозбанк запустил новый продукт, по которому клиенты могут рефинансировать действующий ипотечный кредит на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7% годовых.

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

"В начале года Россельхозбанк запустил сельскую ипотеку, теперь Банк делает следующий шаг и дает возможность еще большему количеству клиентов воспользоваться льготными условиями по ипотечному кредиту. Рефинансирование под 2,7% годовых - новый продукт, направленный на создание комфортных условий и повышения уровня жизни в сельских территориях", - подчеркнула директор Челябинского регионального филиала АО" Россельхозбанк" Людмила Попова.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 млн рублей), но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз.

Адреса офисов и режим работы АО «Россельхозбанк» по Челябинской и Курганской области на официальном сайте https://www.rshb.ru/offices/chelyabinsk/

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru/. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

 

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