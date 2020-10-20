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Россельхозбанк выдал свыше одного миллиарда рублей сельской ипотеки в Челябинской и Курганской областях

Экономика
Сегодня, 07:00
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В рамках реализации госпрограммы Комплексного развития сельских территорий Челябинский региональный филиал Россельхозбанка готов выдать дополнительно три миллиарда  рублей на приобретение и строительство недвижимости в сельской местности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в службе общественных связей Челябинского регионального филиала Россельхозбанка, уже сформирован пул заёмщиков, претендующих как минимум на половину этой суммы.

«Мы наблюдаем высокий спрос на сельскую ипотеку среди жителей Челябинской и Курганской области. С начала 2020 года в банке оформлено более 700 кредитов на общую сумму почти 1,3 миллиарда рублей. Это не только займы на приобретение готового жилья в сельской местности, но и на покупку земельного участка под строительство, а также завершение строительства дома на собственной земле. Дополнительные три миллиарда рублей позволяют нам до конца года выдать ещё больше льготных кредитов на выгодных условиях», - подчеркнула директор Челябинского регионального филиала Россельхозбанка Людмила Попова.

Требования к заемщику стандартные: гражданство РФ, возраст от 21 до 75 лет и трудовой стаж не менее шести месяцев на последнее месте работы. При этом будущий собственник получает до трех миллионов рублей под 2,7% годовых. Первоначальный взнос от 10%, срок кредита до 25 лет.

«Условия, действительно, очень привлекательные, особенно процент. У нас многодетная семья, но я решилась, собрала необходимые документы и получила одобрение от банка. Из съемной квартиры мы переехали в собственный дом в селе Кунашак, где у каждого ребенка есть своя комната. Сейчас устраиваемся и доделываем ремонт», - делится историей жительница Челябинской области Оксана Галина.

Сельскую ипотеку в основном берут на покупку готового жилья, но из-за высокого спроса у застройщиков осталось не так много подходящих под программу объектов недвижимости.

«Необходимо наращивать темпы жилищного строительства в сельских территориях. Для этого подготовлены меры поддержки застройщиков в виде траншей по одобренным ипотечным кредитам, - отмечает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. – Так, 20% средств по ипотеке застройщик получает после возведения фундамента жилого дома, затем 30% после, того как будут установлены кровля и окна и, наконец, оставшиеся 50% после ввода дома в эксплуатацию. Обязательным требованием к застройщикам является аккредитация, срок которой можно сократить до одного месяца в том случае, если информация о строительной организации будет предоставлена муниципалитетом».

В Челябинской области проведена огромная работа по оформлению и выдаче сельской ипотеки. Количество сделок и объем выданных средств оказались рекордными, по этим показателям регион занял первое место в УрФО и вошел в десятку лидеров по стране.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 годы.

Адреса офисов и режим работы АО «Россельхозбанк» по Челябинской и Курганской области на официальном сайте банка.

 

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