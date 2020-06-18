Российские авто премиум-класса изготовят из магнитогорской стали

Российские автомобили премиум-класса изготовят из магнитогорской стали.

Сборка пилотной серии седанов Senat люксовой отечественной марки Aurus начнется на автозаводе в Елабуге в этом году. Кузова авто будут изготовлены из металлопроката ПАО "ММК" (Челябинская область).

Глава ООО "Аурус" Адиль Ширинов выразил гордость тем, что партнер предприятия - Магнитогорский металлургический комбинат - поставляет сталь, полностью соответствующую самым строгим международным спецификациям.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО "ММК", серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года. Поставщиком штамповки кузовных деталей станет турецкая группа компаний "Джошкуноз Холдинг" (Coskunoz), поставщиком металла для которой станет Магнитогорский металлургический комбинат.

Выбор Магнитки в качестве поставщика автолиста для первого российского серийного автомобиля представительского класса неслучаен. Компания последовательно реализует стратегическую инициативу "Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке", в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство автолиста, обеспечивая качественную альтернативу импорту.

В настоящее время ПАО "ММК" является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий. По оценке ММК, доля компании в общем объеме металлопроката, поставленного в адрес автозаводов в России в 2019 году, превысила 50 процентов.

Сам комбинат в минувшем году достиг рекордного уровня отгрузки автопрому - поставки металлопродукции ПАО "ММК" в адрес производителей автомобильной техники и автокомплектующих в России и СНГ превысили 650 тысяч тонн.

Особое внимание комбинат уделяет увеличению поставок в адрес иностранных автопроизводителей, локализующих свои производства на территории нашей страны.

Рост отгрузки данному сегменту автопроизводителей стал возможным благодаря освоению на ММК практически всех классов высокопрочных низколегированных (HSLA) и двухфазных (DP) сталей, использование которых в конструкции автомобиля за счет более высоких прочностных свойств позволяет увеличить его безопасность при одновременном снижении веса.