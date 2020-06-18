ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Российские авто премиум-класса изготовят из магнитогорской стали

Фото: 
Магнитогорский металл
Экономика
Сегодня, 17:24

Российские автомобили премиум-класса изготовят из магнитогорской стали.

Сборка пилотной серии седанов Senat люксовой отечественной марки Aurus начнется на автозаводе в Елабуге в этом году. Кузова авто будут изготовлены из металлопроката ПАО "ММК" (Челябинская область).

Глава ООО "Аурус" Адиль Ширинов выразил гордость тем, что партнер предприятия - Магнитогорский металлургический комбинат - поставляет сталь, полностью соответствующую самым строгим международным спецификациям.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО "ММК", серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года. Поставщиком штамповки кузовных деталей станет турецкая группа компаний "Джошкуноз Холдинг" (Coskunoz), поставщиком металла для которой станет Магнитогорский металлургический комбинат.

Выбор Магнитки в качестве поставщика автолиста для первого российского серийного автомобиля представительского класса неслучаен. Компания последовательно реализует стратегическую инициативу "Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке", в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство автолиста, обеспечивая качественную альтернативу импорту.

В настоящее время ПАО "ММК" является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий. По оценке ММК, доля компании в общем объеме металлопроката, поставленного в адрес автозаводов в России в 2019 году, превысила 50 процентов.

Сам комбинат в минувшем году достиг рекордного уровня отгрузки автопрому - поставки металлопродукции ПАО "ММК" в адрес производителей автомобильной техники и автокомплектующих в России и СНГ превысили 650 тысяч тонн.

Особое внимание комбинат уделяет увеличению поставок в адрес иностранных автопроизводителей, локализующих свои производства на территории нашей страны.

Рост отгрузки данному сегменту автопроизводителей стал возможным благодаря освоению на ММК практически всех классов высокопрочных низколегированных (HSLA) и двухфазных (DP) сталей, использование которых в конструкции автомобиля за счет более высоких прочностных свойств позволяет увеличить его безопасность при одновременном снижении веса.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 17:34
Россиянам напомнили о трудовом подвиге Магнитогорска в годы Великой Отечественной
Спорт
16.06.20 16:31
Магнитогорские здравницы благодаря поддержке ММК обзавелись бассейном и велодромом
Экономика
16.06.20 11:01
Реконструкция стана 2500 горячей прокатки открывает перед ММК новые возможности
Спорт
15.06.20 17:27
Горнолыжный центр ММК снова готовится к проведению этапа Кубка Мира по сноуборду
16.06.20 13:31
ЧЦЗ стал пилотной площадкой тотальной цифровизации УГМК
16.06.20 11:01
Реконструкция стана 2500 горячей прокатки открывает перед ММК новые возможности
15.06.20 17:24
В мае агрегат ММК выпустил рекордное количество оцинкованного металлопроката
15.06.20 13:49
Компания «Сингента» представила 5-й Индекс развития сельхозпроизводителей России
15.06.20 13:43
ВТБ открыл офис в Троицке
15.06.20 13:35
«Карабашмедь» модернизирует обогатительную фабрику
15.06.20 12:34
Компании Челябинска продолжают обращаться за кредитами на выплату зарплаты
15.06.20 10:45
В Челябинске контракты на благоустройство общественных пространств заключат в течение двух недель
12.06.20 14:17
Топ-3 лучших аудиокурса английского для самостоятельного изучения с нуля
11.06.20 15:23
Новое воздуходувное отделение введено в гидрометаллургическом цехе ЧЦЗ
Общество
Сегодня, 16:44
Кого в Челябинской области бесплатно проверят на коронавирус
Общество
Сегодня, 16:26
Челябинские дети должны получить коронавирусную справку перед лагерем
Новости
Сегодня, 17:32
Общество
В местах сезонной миграции пернатых в Челябинской области установили птицезащитные устройства на ЛЭП
Сегодня, 17:21
Экономика
Благотворительный фонд РМК поддержал больше 30 тысяч южноуральских семей
Сегодня, 16:25
Федерация
Вакцина от коронавируса: академик Чучалин «за», но «против»
Сегодня, 12:39
Федерация
Вонь и антисанитария: общественники потребовали убрать мусоропроводы в домах
Сегодня, 12:24
Происшествия
Бизнесмен из Челябинска лишился дорогой иномарки из-за трехмиллионного долга перед налоговой
Материалы рубрики
Сегодня, 17:21
Экономика
Благотворительный фонд РМК поддержал больше 30 тысяч южноуральских семей
16.06.20 14:42
Экономика
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
16.06.20 13:32
Экономика
Металлурги ЧЦЗ выплавили 9-миллионную тонну цинка
15.06.20 17:24
Экономика
В мае агрегат ММК выпустил рекордное количество оцинкованного металлопроката
15.06.20 13:49
Экономика
Компания «Сингента» представила 5-й Индекс развития сельхозпроизводителей России
Теги
ММК
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика