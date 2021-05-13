Самое быстрое оформление страховки для путешествий

Отправляясь в путешествие, следует оформить страховку. Ее наличие даст возможность уменьшить расходы или вовсе избежать их при наступлении страхового случая. Даже если есть полная уверенность, что ничего такого не случится, страховка для путешествий позволит чувствовать себя более уверенно и спокойно.

Страхование путешествий онлайн

Оперативно и без лишних усилий оформить страховку онлайн можно в компании Тинькофф. Она подходит для оформления визы и позволит избежать непредвиденных расходов во время путешествия.

Преимущества страховок Тинькофф:

подходят для любых виз,

высокая скорость оформления,

точный расчет стоимости.

Страховки, оформленные в компании Тинькофф, можно использовать при получении шенгенской визы, а также во многие другие страны. Полис оформляется через интернет, что существенно сокращает потерю времени. Будущему путешественнику не нужно тратить время на походы в офис и ожидание в очередях. Имея в распоряжении компьютер или телефон, можно в самые сжатые сроки получить страховой полис. Для этого нужно в соответствующем разделе на сайте Тинькофф рассчитать стоимость полиса, выбрав подходящие опции. При расчете следует воспользоваться специальным калькулятором онлайн. Узнав требуемую сумму, нужно оплатить ее с любой платежной карты. Всего через несколько минут готовый страховой полис придет на электронную почту. На весь процесс получения полиса уходит минимум времени, что очень важно при быстрых сборах.

Клиент компании при оформлении страховки указывает страну путешествия, тип отдыха, срок действия и сумму. Наличие страхового полиса от Тинькофф гарантирует круглосуточную помощь. Менеджеры компании постоянно находятся на связи. Для того чтобы при наступлении страхового случая найти клинику и врачей, специалистам потребуется не больше одного часа. Помощь организовывается очень быстро. А расходы, связанные со страховым случаем, возмещаются в течение трех рабочих дней. Немаловажным достоинством страховок от Тинькофф является то, что в них нет никаких скрытых лимитов и ограничений на виды медицинской помощи. Клиент сам выбирает нужные ему опции и получает помощь при возникшей необходимости. Можно оформить полис для спокойного или активного отдыха, занятия экстремальными видами спорта.

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