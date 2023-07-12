Сбер профинансирует строительство завода «Увелки» по производству гречихи

Сбербанк профинансирует компанию «Ресурс» (торговая марка «Увелка») для строительства нового завода по производству гречневой крупы в Челябинской области.

Соглашение об этом в ходе международной промышленной выставки «Иннопром 2023» в Екатеринбурге подписали директор ООО «Ресурс» Виталий Зяблин и заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Евгений Серяпин.

Объем кредитования составит 2,5 миллиарда рублей. Будут построены семиэтажный цех по переработке гречихи, зернохранилища на 29,5 тысячи тонн и складской комплекс. Запуск производства запланирован на 2024 год.

Новый завод станет второй очередью инвестиционного проекта компании «Ресурс» в поселке Увельский Челябинской области. В 2021 году при финансовой поддержке Сбера компания ввела в эксплуатацию производственно-логистический комплекс, включающий в себя цех по переработке овса, автоматизированный высотный склад полного цикла и сооружения для хранения зерна. Запуск комплекса увеличил объемы переработки и производства овсяных хлопьев в 2,7 раза.

«Крупы и другие продукты питания под торговой маркой «Увелка» поставляются практически во все уголки страны. Мы много лет эффективно сотрудничаем с «Ресурсом» и рады поддержать нашего челябинского производителя в расширении его деятельности», - отметил Евгений Серяпин.

«Запуск второй очереди нашего инвестиционного проекта позволит существенно увеличить мощности предприятия и расширить производство. Рассчитываем, что вместе со Сбербанком сможем реализовать и другие крупные проекты на территории Южного Урала», - сказал Виталий Зяблин.