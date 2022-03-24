24.03.2022
Молодёжный приглашает челябинцев отметить Всемирный день театра читкой и скидками
24.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
24.03.2022
Текслер – главам: Все планы по строительству соцобъектов и нацпроектам должны быть реализованы
24.03.2022
Российский экологический оператор предложил альтернативу дефицитному тетрапаку
24.03.2022
В России отменили фестиваль «Кинотавр»
24.03.2022
Росрыболовство не рассматривает госрегулирование цен на рыбную продукцию
Сбер выдал первый кредит по льготной программе кредитования ЦБ в Челябинской области
23.03.2022
Сбербанк провел урок финансовой грамотности для воспитанников «Центра постинтернатной адаптации» Челябинска
22.03.2022
Сбер выдал рекордный объём льготной ипотеки с начала марта 2022 года
09.03.2022
Сбер предложил юридическим лицам вклады по ставке до 17,3%
02.03.2022
Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022