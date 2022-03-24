Сбер выдал первый кредит по льготной программе кредитования ЦБ в Челябинской области

Сбер выдал первый на Южном Урале кредит по льготной программе кредитования бизнеса Банка России. Кредитные средства в размере более 1 млн рублей получило частное охранное предприятие из Челябинска.

«Сбербанк всегда открыт к сотрудничеству и готов оказать поддержку представителям малого и среднего бизнеса. Чтобы предложить клиентам лучшие условия, мы стараемся максимально использовать возможности действующих программ господдержки. Процедура предоставления льготного кредита комфортна и удобна для заемщиков, в некоторых случаях даже нет необходимости посещать банк», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, согласно условиям программы, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до одного года.

Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.