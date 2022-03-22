Сбер выдал рекордный объём льготной ипотеки с начала марта 2022 года

Объём выдач ипотеки по всем льготным программам в Сбере за три недели марта 2022 года увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года. Программа льготной ипотеки для семей с детьми лидирует по объёму выдачи среди всех льготных программ, её доля от всех госпрограмм в СберБанке составляет 47,2%, а общая сумма выданных по ней кредитов — 33,5 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в феврале 2022 года по всем льготным программам было выдано кредитов на общую сумму 69,5 миллиарда рублей — 14,5 тысячи кредитов. В то время как за 20 дней марта показатель уже составляет более 71 миллиарда рублей — 22 тысячи ипотечных кредитов.

Наибольшей популярностью пользуются программы «Ипотека для семей с детьми», «Господдержка-2020» и «Дальневосточная ипотека».

«Востребованность льготного ипотечного кредитования растёт. Государство продолжает поддерживать такие программы, а СберБанк обеспечивает стабильную выдачу льготных ипотечных кредитов на привлекательных условиях. Домклик от Сбера предлагает выгодные условия кредитования: за счёт использования дополнительных электронных сервисов Домклик, сопровождающих сделку, ставки по льготным программам сейчас ниже установленных в постановлениях Правительства РФ. Так, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%», - отметил Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик».

На втором месте программа «Господдержка-2020». С начала марта 2022 года по ней выдано кредитов на сумму 30,3 миллиарда рублей. На третьем месте по популярности среди госпрограмм — «Дальневосточная ипотека» с общей суммой кредитов на 7,1 миллиарда рублей.

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