Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме

Сбербанк, попавший под санкции США в отношении корреспондентских счетов, продолжает работать в обычном режиме. Банк изучает новые условия работы и заверяет, что принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Сбербанк отмечает, что все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам - физическим и юридическим лицам - доступны их средства в полном объёме, говорится в распространенном пресс-службой кредитной организации заявлении.

Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Во всех офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания доступны без ограничений операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.

«Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», - заверяют в кредитной организации.