25.02.2022
Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится
25.02.2022
Россиян попросили отложить поездки на юг
25.02.2022
Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи
25.02.2022
Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации
25.02.2022
Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме
24.02.2022
РЖД запустили дополнительные поезда из городов юга России
Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме
24.02.2022
Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы
21.02.2022
Оплачивать подъемы на горнолыжных курортах «Солнечная долина» и «Егоза» теперь можно банковской картой вместо ски-пасса
18.02.2022
Сбер повысил ставки по вкладам
17.02.2022
Южноуральская молодежь заинтересовалась ипотекой
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022