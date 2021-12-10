10.12.2021
Волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода получил награду от полпреда УрФО
10.12.2021
SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
10.12.2021
Работники АЗ «УРАЛ» стали победителями премии «Признание»
10.12.2021
В Челябинской области за сутки зарегистрировано 623 заболевших ковидом, умерло 30
10.12.2021
Челябинский парк имени Гагарина сообщил об открытии катка
10.12.2021
«Метр квадратный» начинает работу на Южном Урале
SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе
09.12.2021
Сбер запустил снятие наличных без комиссии с кредитной СберКарты до конца года
08.12.2021
Сберу удалось на 50% снизить телефонное мошенничество в отношении клиентов
01.12.2021
Студенты ЮУрГУ оценили биометрический контроль доступа в общежитие
26.11.2021
Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021