Сборная УГМК и ЧЦЗ стала победителем II Кубка по рационализации и производительности

На состоявшемся в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Производительность труда» II Кубке по рационализации и производительности сборная команда УГМК-ИТ и Челябинского цинкового завода заняла первое место в компетенции «Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью» АО «ЧЦЗ», конкурсное задание включало работу по оптимизации технологического процесса с применением многофункциональных коллаборативных роботов.

Основной задачей команды была оптимизация технологического процесса сборки плоского поддона таким образом, чтобы обеспечить высокую производительность и безопасность работы человека.

«Ранее сборка поддона вручную занимала шесть минут, - рассказал капитан команды Денис Тимофеев. – Мы должны были сократить это время вдвое, спроектировать и сконструировать необходимую оснастку, подобрать технологическое оборудование, получить максимально оптимальный результат. Для этого пришлось досконально изучить каждую производственную операцию, выявить все возможные проблемы и разработать меры по их устранению. Команды-соперники хотели полностью исключить человека из производственного процесса, но сборная УГМК-ИТ и Челябинского цинкового предусмотрела работу оператора-сборщика, который «помогал» машинам выполнять свой функционал. В итоге разработки роботизированной ячейки, команда собрала и штабелировала поддон всего за две минуты 50 секунд, что и стало лучшим временем».

Коллаборативные роботы представляют собой автоматизированные устройства, которые работают совместно с человеком и другими устройствами в рамках производственных процессов.

Перспективы применения коллаборативных роботов огромны, они значительно повышают эффективность деятельности человека, а не просто «освобождают» рабочие места. Теперь специалисты в области применения таких роботов будут и в УГМК.