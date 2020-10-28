ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Сколько в тебе интернета?

Экономика
Сегодня, 14:38
Размер текста

Никогда не задумывались, сколько в вас мобильного интернета? И вправду, можно ли представить, сколько «весит» интернет? Не в мегабайтах или гигабайтах, а физически? Учёные предлагают разные способы представить, сколько «весит» интернет. В одном из таких исследований они предложили измерять физический вес данных в DVD-дисках. Объём всех данных, накопленных человечеством в интернете, уже превышает 33 зеттабайтов — для понимания, это число с 21 нулём.

А с чем можно было бы сравнить ваш личный трафик? В 2020 году россияне стали больше времени проводить в телефоне — в среднем до 3 часов в день, потребляя при этом до 40 Гб трафика ежемесячно. Сколько же мобильного интернета лично в вас? Пройдите тест, и узнайте эквивалент всего вашего мобильного трафика.

1. Начнём с самого утра. Вы проснулись и потянулись к телефону, что первое открываете?

— Выключаю будильник и ложусь досматривать сны [1 балл]

— Утром не до телефона. Максимум открою список задач на сегодня, и сразу бегу по делам [2 балла]

— Захожу в соцсети, посмотреть, что нового. Или читаю новости [3 балла]

— Открываю YouTube, завтракаю под парочку роликов [4 балла]

— Как проснусь, сразу делаю ролик для TikTok, сторис в Instagram или пишу пост, попутно оставляю свои лайки, дизлайки и комменты [5 баллов]

2. Итак, вы вышли из дома, впереди новый день. Что будете делать в дороге?

— Почитаю книгу или порешаю сканворды [1 балл]

— Загружу плейлист под настроение и буду слушать музыку [2 балла]

— Буду скроллить соцсети или почитаю новости [3 балла]

— Чаще всего путь неблизкий, так что смотрю YouTube или сериалы через стриминговые сервисы [4 балла]

— По дороге придумаю интересный пост или сторис, и выложу у себя в соцсетях трэвел-репорт [5 баллов]

3. По пути вы видите уличных котиков, которые ну просто уморительно играют друг с другом. Ваши действия?

— Ничего, пускай себе играют, у меня другие дела [1 балл]

— Немедленно сделаю видео и покажу всем друзьям при встрече, или закину в чат [2 балла]

— Опубликую что-нибудь про них у себя в соцсетях [3 балла]

— Наберу своего друга-«кошатника» по видеозвонку и покажу ему котиков, чтобы поднять ему настроение [4 балла]

— Смонтирую с помощью телефона ролик, с прикольными масками и опубликую у себя в TikTok или Instagram [5 баллов]

4. Так-так, уже полдень, явно настало время разобраться с важными делами, какой способ связи выберете?

—Только личная встреча [1 балл]

— Мне достаточно переписки [2 балла]

— Позвоню по мессенджеру [3 балла]

— Отправлю войс, так быстрее [4 балла]

— Skype, Zoom или другая видеоконференция [5 баллов]

5. К вечеру, когда почти все важные дела закончены, вы возвращаетесь домой. О чём думаете?

— Упасть на кровать и поспать [1 балл]

— Заказать вкусную еду [2 балла]

— Включить музыку и ни о чём не думать [3 балла]

— Не забыть позвонить родственникам, они уже научились использовать видеочаты [4 балла]

— Посмотреть сериал или фильм [5 баллов]

6. Давайте начистоту: в каком из приложений провели большую часть дня?

— Ни в каком, разве что звонки или переписки [1 балл]

— В соцсетях [2 балла]

—  Точно сказать не могу, но в топ-3 точно будет YouTube [3 балла]

— Пожалуй, в видеоконференциях [4 балла]

— Всех не перечислить [5 баллов]

7. Последний вопрос. Вот день и подошёл к концу, пора ложиться спать. Что будете делать в телефоне перед сном?

— Включу будильник и лягу на бок [1 балл]

— Спишусь с близкими, пожелаю им спокойной ночи [2 балла]

— Поскроллю соцсети, пока не начну «отключаться» [3 балла]

— Ещё один ролик и на боковую, честно [4 балла]

— ТОЧНО, СПАТЬ, УЖЕ 2 ЧАСА НОЧИ АААА ОПЯТЬ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!!! [5 баллов]

Менее 10 баллов

Вы — человек традиционных развлечений. Книга вместо игрушек, разговор вместо чатов. Возможно, вы даже не замечаете, что у вас есть мобильный интернет. Тем не менее, в среднем ваш ежедневный трафик можно было бы уместить в 170 старых-добрых дискет. За год у вас накопилась бы куча из 62 000 таких дискет — если поставить их в стопку, она была бы высотой 180 метров!

Это примерно 80 Гб данных в год, за которые вы рискуете переплатить если у вас невыгодная тарификация интернета. Проще разделить трафик с родными или друзьями, оставив себе самое необходимое: звонки на любимые номера и безлимитные мессенджеры. Билайн подготовил всё это в тарифной линейке «Близкие люди»*. Вместе следить за трафиком и затратами на связь — это удобно и выгодно!

10-15 баллов

Вы человек простой: чаты в мессенджерах, новости в приложениях, впечатления — в реальной жизни. Используете только популярные приложения и рационально расходуете мегабайты мобильного интернета. В среднем ваш ежедневный трафик можно было бы сохранить на 3 картах Микро-СД объёмом 128 мб, которые можно встретить в фотоаппаратах. К концу года весь ваш мобильный интернет уместился бы примерно в 1 000 таких флешек — на них могло можно было бы сохранить 16 500 фотографий в высоком качестве.

Как видите, вашего годового трафика хватит, чтобы хранить и делиться с близкими бесценными мгновениями жизни. Почему бы не объединиться в едином тарифе, чтобы разделить между собой доступный и качественный интернет? Коллективные тарифы удобны, экономят средства и дают много преимуществ: например, в тарифной линейке «Близкие люди»* от Билайн можно подключить безлимитные соцсети и мессенджеры, звонки на любимые номера, и не только. Подключайтесь и получайте от интернета только то, что вам нужно!

16-22 баллов

«Телефон не только для бесед» — это про вас. Вы активно используете функционал смартфона: любите и в соцсетях посидеть и пару-тройку роликов во время перекуса посмотреть. Ваш обычный ежедневный трафик можно было бы уместить в одном CD-диске, на который поместился бы целый музыкальный альбом. К концу года через ваш телефон пройдёт эквивалент 1 500 часов музыки — это 2 месяца танцев нон-стоп!

Ваши требования к интернету просты: его должно быть много, и желательно не тянуть кошелёк. Билайн придумал тариф «Близкие люди»*: вы объединяете родных или друзей в один тариф и получаете интернет с приятными дополнениями, которые можете настроить под свой стиль «пожирания интернета». Безлимитный интернет и много других интересных опций — подберите свой тариф.

23-29 баллов

Вы — любитель зависнуть в смартфоне и используете мобильный интернет активнее большинства пользователей. Ваш средний трафик позволяет каждый день смотреть один эпизод сериала. 365 серий в год — это в среднем 45 мини-сериалов, или всё равно, что 12 раз пересмотреть всё «Чёрное зеркало».

С такими аппетитами вам может подойти новый продукт Билайн «Связь Z»*. Пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

Кстати, в этом году сеть 4G стала еще больше, а скорости мобильного интернета Билайн — выше.

30 баллов и больше

Вы — Пожиратель Трафика! Вы практически срослись со своим телефоном и используете его на полную катушку. Обычно вы закачиваете около 1,4 Гб данных. За год через ваш смартфон пройдёт эквивалент 4000 часов аудио в высоком качестве или 720 часов видео в стандартном разрешении — на секундочку, это целый месяц просмотра фильмов нон-стоп!

Интернет — это ваша стихия, поэтому его должно быть много. «Связь Z»* от Билайн – это конструктор, который позволит создать свою связь для серфинга в интернете, частого постинга в соцсетях или просмотра видео на YouTube без ограничений. Вы выбираете только актуальные мобильные услуги и тратите до конца в любое время. Ничего лишнего:

пакеты интернета, минут и SMS, которые не сгорают

без абонентской платы

безлимитные опции (интернет, соцсети и мессенджеры, звонки на Билайн, YouTube) можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда

фильмы, сериалы и ТВ всегда в доступе и бесплатно, а также 3 месяца TikTok в подарок.

А благодаря строительству новых базовых станций 4G-интернета стало еще больше, а скорости мобильного интернета — ещё выше.

* Полная информация о тарифах и условия предоставления услуг на сайте www.beeline.ru

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 12:27
Лазарев: Инициативы по обеспечению устойчивости региональных бюджетов необходимы и своевременны
Сегодня, 12:19
ММК завершил капремонт установки по вторичной переработке шламов
Сегодня, 10:48
О диалоге представителей российского бизнеса с президентом узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Вчера, 16:12
ВТБ увеличивает выдачу кредитных карт
Вчера, 11:29
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников, интересующихся искусственными интеллектом
26.10.20 18:11
Разрабатываем стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний и нанимаем подрядчиков: предпринимателей приглашают на бесплатную онлайн-конференцию
26.10.20 17:50
ВТБ снизил ставки по кредитам на мотоциклы до 0,1%
26.10.20 16:16
Нестандартные матрасы от «Ок Матрас» - одно из лучших решений для вашей спальни
26.10.20 14:32
Депутаты одобрили поправки в закон «О бюджетном процессе в Челябинской области»
26.10.20 13:36
В Челябинске забуксовали «Реальные дела»
Среда обитания
Сегодня, 11:29
Наметился осторожный оптимизм
По защите Челябинского городского бора создана рабочая группа
Происшествия
Сегодня, 15:21
Хранил миллионы в коробке для обуви
ФСБ обнародовала видео обысков в доме у Тефтелева
Новости
Сегодня, 15:28
Общество
Разработки компании «Интерсвязь» пользуются все большей популярностью
Сегодня, 15:27
Федерация
Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ
Сегодня, 15:25
Культура
Челябинский театр драмы отмечает юбилей главного режиссёра
Сегодня, 15:06
Общество
Магнитогорцы продолжат ездить льготно в общественном транспорте
Сегодня, 14:52
Экономика
ВТБ выдал более 130 миллиардов рублей в рамках ипотеки с господдержкой
Материалы рубрики
Сегодня, 14:52
Экономика
ВТБ выдал более 130 миллиардов рублей в рамках ипотеки с господдержкой
Сегодня, 14:20
Экономика
Учёные со всего мира обсудили в ЧелГУ «белые пятна» советской внешней торговли
Сегодня, 13:00
Экономика
МегаФон поможет видеосервису START с дальнейшим укреплением позиций на рынке
Сегодня, 12:58
Экономика
Депутаты Магнитогорска обсудили земельный налог
Сегодня, 12:27
Экономика
Лазарев: Инициативы по обеспечению устойчивости региональных бюджетов необходимы и своевременны
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика