02.12.2022
Мультиформатный сквер в Металлургическом районе создадут за 27,7 миллиона рублей
02.12.2022
Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
01.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря
01.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система
Ожидаемый экономический эффект от проекта превысит 16 миллионов рублей в год
01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
29.11.2022
ММК-МЕТИЗ получил сертификаты соответствия на свою продукцию
29.11.2022
«Абзаково» признали лучшим горнолыжным курортом УрФО
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022