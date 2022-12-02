Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) совершенствует контроль за качеством проката: сотрудники листопрокатного цеха №11 и специалисты проектного офиса ММК-Информсервис запустили в работу автоматизированную систему учета рабочих и опорных прокатных валков.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в основе системы лежат данные, полученные с дефектоскопов нового поколения. Ожидается, что экономический эффект от проекта, реализованного в рамках стратегии цифровизации ММК, превысит 16 миллионов рублей в год.

Расход валков занимает значительную долю в себестоимости прокатной продукции, а их состояние и стойкость оказывают существенное влияние на качество проката и производительность стана. Внедрение дефектоскопов нового поколения, использующих методы «преломления волн» и «поверхностных ультразвуковых волн», позволит более точно оценивать и контролировать состояние важнейших деталей прокатных агрегатов.

Одна из функций системы – формирование электронного паспорта каждого валка с полной историей его жизненного цикла, включая дату установки в прокатный стан, информацию о заменах и режимах шлифовок, а также с полученными с дефектоскопов данными о качестве соответствующего валка.

Автоматизированная система будет помогать специалистам планировать проведение монтажных работ на агрегатах ЛПЦ №11 и выбирать оптимальные варианты функционирования валков для предотвращения их преждевременного выхода из строя в процессе прокатки.