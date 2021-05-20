Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате

В пятницу, 21 мая, в Челябинске в очном формате состоится очередное объединенное заседание правления Челябинской областной ассоциации работодателей и общественной

организации «Союз промышленников и предпринимателей» с участием президента СПП, члена бюро правления РСПП, председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь СПП Ольга Смирнова, члены правления Союза, представители социально-экономического блока регионального правительства, депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, участники предпринимательских объединений обсудят вопросы экологической сферы и меры поддержки промышленности. Речь пойдет о деятельности рабочей группы СПП по совершенствованию законодательства РФ в части регулирования водосбросов (суть проблемы в том, что в данный момент заводы фактически обязаны создавать «фабрики по производству питьевой воды»).

Представители бизнеса обсудят федеральные меры поддержки промышленности в Челябинской области и планы по привлечению средств федерального бюджета на софинансирование региональной государственной программы по развитию промышленности.

Форум откроется в 14.00 в «Челябинск-СИТИ» на улице Кирова, 159.