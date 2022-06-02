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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете накануне, первого июня,
02.06.2022

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предприятия и организации Челябинской области готовы принять на работу более 35 тысяч человек. За
02.06.2022

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Движение автомобилей и трамваев по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля, соо
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Дороги
02.06.2022

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, второго июня 2022 года, православные будут отмечать один из 12 главных церковных празд
01.06.2022

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на второе июня
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Магнитогорск
Экономика
02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) примут участие во втором ежегодном ИТ-форуме металлургических предприятий Smart Mining & Metals, который открывается в Москве сегодня, второго июня.

Кроме сотрудников ММК, для участия в двухдневном мероприятии на одной площадке соберутся руководители высшего и среднего звена в области ИТ, цифровизации, а также представители бизнес-подразделений НЛМК, «Северстали», ЕВРАЗ, «Металлоинвеста», ТМК, УГМК, РМК, «Норильского никеля» и других отечественных компаний.

В профессиональной среде эксперты обсудят самые актуальные темы от проблем реального импортозамещения программного обеспечения и оборудования после ухода западных вендоров с российского рынка до требований к подготовке ИТ-кадров в отечественной системе образования.

Представители Группы ПАО «ММК» расскажут о реализованных проектах цифровой трансформации Магнитки. Стратегия компании по внедрению цифровых решений уже приносит существенный экономический эффект благодаря применению современных технологий, роботизации и автоматизации бизнес-процессов, повышению клиентоцентричности в исполнении заказов потребителей металлопроката.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, на нескольких панельных сессиях руководители ММК обсудят с другими участниками применение цифровых двойников технологических процессов, построение эффективных беспроводных сетей, повышение качества управленческих решений на основе больших данных и роботизацию рутинных бизнес-процессов.

«Когда на одной площадке собираются авторитетные представители ИТ-служб и бизнес-заказчики металлургических предприятий, это гарантирует предметный и интересный разговор. От форума ожидаю возможности оценить уровень цифровой зрелости Группы ММК в сравнении с другими холдингами по нескольким направлениям и уровням. Кроме того, интересно узнать акценты и приоритеты, которыми в своей работе сейчас руководствуются коллеги по металлургической отрасли», - отмечает главный специалист по цифровой трансформации ПАО «ММК» Артем Петров.

«Проблемы, которые на текущий момент возникли, требуют нетривиальных подходов и решений. ИТ-ландшафт обществ Группы ММК продолжает совершенствоваться, и наша задача обеспечить надежность и производительность используемых и внедряемых программных решений. Ожидаю увидеть на форуме интересные проекты и подходы, обсудить с коллегами ключевые вопросы поддержки и развития ИТ. Уверен, что на мероприятии мы обменяемся интересным опытом и новаторскими идеями», - говорит главный специалист по информационным технологиям ПАО ММК Вадим Феоктистов.

СПРАВКА

Smart Mining & Metals – профессиональная площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам цифровизации, развития ИТ-систем и промышленной автоматизации в металлургической отрасли РФ, роли информационной безопасности в вопросах цифровой трансформации, знакомств с предложениями разработчиков и производителей.

ММК
Магнитогорск
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02.06.2022

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Движение автомобилей и трамваев по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля, соо
Дороги
Дороги
02.06.2022

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, второго июня 2022 года, православные будут отмечать один из 12 главных церковных празд
01.06.2022

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.06.2022 10:09

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02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

02.06.2022 00:41

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01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

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01.06.2022 22:44

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01.06.2022 19:30

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Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе

31.05.2022 11:17

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований

31.05.2022 10:23

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения

31.05.2022 10:20

Александр Шестаков избран президентом ЮУрГУ

31.05.2022 10:06

На Таганае замечен «ведьмин холодец»

31.05.2022 09:59

В Челябинске по улице Горького пустили трамвай-челнок

30.05.2022 22:42

В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры

30.05.2022 22:33

Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов

30.05.2022 22:00

билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров

30.05.2022 18:12

В последний день календарной весны в Челябинской области тепло, дожди, грозы

30.05.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая

30.05.2022 17:40

Челябинский облсуд не выпустил депутата Ершова из-под стражи

30.05.2022 17:36

В Челябинскую область придет жара, в южных районах установится высокая пожарная опасность

30.05.2022 17:14

Озеленение, благоустройство, наведение порядка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

30.05.2022 17:08

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области

30.05.2022 16:57

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов

30.05.2022 16:40

Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета

30.05.2022 16:19

Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»

30.05.2022 16:17

Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета

30.05.2022 16:04

Изъятые через суды челябинские недострои оказываются невостребованными у покупателей

30.05.2022 15:42

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето

30.05.2022 15:27

У Коелгинской школы появился новый автобус

30.05.2022 15:25

В Челябинске откроется детский автогородок

30.05.2022 15:24

На автодороге М-5 столкнулись два большегруза