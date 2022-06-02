Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) примут участие во втором ежегодном ИТ-форуме металлургических предприятий Smart Mining & Metals, который открывается в Москве сегодня, второго июня.

Кроме сотрудников ММК, для участия в двухдневном мероприятии на одной площадке соберутся руководители высшего и среднего звена в области ИТ, цифровизации, а также представители бизнес-подразделений НЛМК, «Северстали», ЕВРАЗ, «Металлоинвеста», ТМК, УГМК, РМК, «Норильского никеля» и других отечественных компаний.

В профессиональной среде эксперты обсудят самые актуальные темы от проблем реального импортозамещения программного обеспечения и оборудования после ухода западных вендоров с российского рынка до требований к подготовке ИТ-кадров в отечественной системе образования.

Представители Группы ПАО «ММК» расскажут о реализованных проектах цифровой трансформации Магнитки. Стратегия компании по внедрению цифровых решений уже приносит существенный экономический эффект благодаря применению современных технологий, роботизации и автоматизации бизнес-процессов, повышению клиентоцентричности в исполнении заказов потребителей металлопроката.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, на нескольких панельных сессиях руководители ММК обсудят с другими участниками применение цифровых двойников технологических процессов, построение эффективных беспроводных сетей, повышение качества управленческих решений на основе больших данных и роботизацию рутинных бизнес-процессов.

«Когда на одной площадке собираются авторитетные представители ИТ-служб и бизнес-заказчики металлургических предприятий, это гарантирует предметный и интересный разговор. От форума ожидаю возможности оценить уровень цифровой зрелости Группы ММК в сравнении с другими холдингами по нескольким направлениям и уровням. Кроме того, интересно узнать акценты и приоритеты, которыми в своей работе сейчас руководствуются коллеги по металлургической отрасли», - отмечает главный специалист по цифровой трансформации ПАО «ММК» Артем Петров.

«Проблемы, которые на текущий момент возникли, требуют нетривиальных подходов и решений. ИТ-ландшафт обществ Группы ММК продолжает совершенствоваться, и наша задача обеспечить надежность и производительность используемых и внедряемых программных решений. Ожидаю увидеть на форуме интересные проекты и подходы, обсудить с коллегами ключевые вопросы поддержки и развития ИТ. Уверен, что на мероприятии мы обменяемся интересным опытом и новаторскими идеями», - говорит главный специалист по информационным технологиям ПАО ММК Вадим Феоктистов.

СПРАВКА

Smart Mining & Metals – профессиональная площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам цифровизации, развития ИТ-систем и промышленной автоматизации в металлургической отрасли РФ, роли информационной безопасности в вопросах цифровой трансформации, знакомств с предложениями разработчиков и производителей.