Спикер Synergy Online Forum рассказал о том, что спасет российскую экономику

Российскую экономику спасет эффективная логистика и развитие регионального бизнеса. Такое мнение на Synergy Online Forum сегодня, 29 мая, озвучил Заместитель Председателя Правлений «Сбербанк», Анатолий Попов.

По мнению эксперта, развитие российского цифрового бизнеса тормозит не отсутствие технологических возможностей, а недостаточно отлаженная система логистики. Говоря о возможных причинах отставания объемов цифровых продаж, он отметил: «Я думаю это не связано с развитием интернета и количеством смартфонов у наших клиентов. Скорее, это связано с логистикой. И если мы говорим об основных сайтах электронных онлайн продаж, им необходимы инвестиции, чтоб обеспечить эффективную логистику. Это необходимо для того, чтобы она могла сравниться с логистикой таких платформ, как "Amazon", и у них была возможность доставляться продукты сегодня же, либо в ближайшие несколько часов. Я уверен, что, если логистика выйдет на новый уровень, если обслуживание клиентов выйдет на новый уровень с точки зрения скорости обслуживания, они безусловно будут наращивать свои обороты довольно быстро и эффективно».

Также, говоря об электронных продажах, он отметил, что эта ниша, скорее, прерогатива больших городов с большим количеством населения. «Но я верю, что и до малых городов эта тенденция дойдет при развитии логистических сетей, и объем продаж онлайн будет расти быстро», – прокомментировал Анатолий Попов.

Помимо этого, эксперт отметил, что еще необходимо регионам для эффективного развития предпринимательства. Он уверен, что многие глобальные корпорации, которые смогли выйти на международный рынок, изначально были именно региональными компаниями. В качестве примера он привел авиакомпанию «S7» и сеть пиццерий «Додо Пицца», которые, являясь региональными представителями малого бизнеса, сегодня способны конкурировать с мировыми гигантами. «Мой совет особенно для региональных компаний: вам нужно сконцентрироваться на эффективности ваших бизнес-моделей и затем масштабировать их. Конечно, такие аспекты, как коммуникации и новые виды коммуникации, являются дополнительным способом для масштабирования бизнеса. Вернемся к "Додо Пицца", у них потрясающая бизнес-модель, очень эффективная. Не фокусируйтесь только на вашем регионе – очень часто предприниматели допускают такую ошибку, мысля только в пределах региона. Пытайтесь мыслить масштабно, думайте о контактах со странами, допустим со странами СНГ и другими», – дал совет по стратегии эффективного развития малому бизнесу в регионах Анатолий Попов.

Узнать подробнее о SynergyOnlineForum можно на сайте.