Спорткомплекс в селе Варна подключили к электросетям

Новый спортивный комплекс в селе Варна (Варненский район, Челябинская области) подключили к электросетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Работы провели специалисты Троицких электрических сетей компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, энергетики обеспечили общую максимальную мощность присоединённого объекта 130 кВт по второй категории надежности электроснабжения, которая предусматривает питание потребителей от двух независимых источников. При этом допускается перерыв в электроснабжении на время, в течение которого обслуживающий электротехнический персонал прибудет на объект и выполнит необходимые оперативные переключения.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Первый в районе спорткомплекс общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров пущен в эксплуатацию. Две чаши бассейна – детская и взрослая – станут площадками для соревнований разного уровня. Комплекс оснащен по последнему слову техники, к услугам сельчан - душевые, раздевалки, современный тренажерный зал, кафе, две сауны.

Подключение к электросетям нового спортивного объекта обеспечит повышение качества жизни и создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом для более 9,5 тысячи жителей Варны и всего Варненского района.