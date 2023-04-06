Справедливороссы Челябинска свои доходы не скрывают

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном Собрании Челябинской области стали единственными, кто опубликовал в свободном доступе свои декларации о доходах за 2022 год.

«Депутат – представитель народа, публичный человек с широкими полномочиями. Вопрос открытости своей деятельности, доходов для каждого из нас должен быть естественным и необходимым. Речь идет не только о предотвращении злоупотреблений, но и, прежде всего, – о доверии наших избирателей. Мы заняли принципиальную позицию и приняли решение добровольно публиковать свои декларации о доходах», – сказал руководитель фракции «СРЗП» в ЗСО Челябинской области Василий Швецов.

Напомним, в феврале Заксобрание утвердило поправки, освобождающие депутатов на непостоянной основе от обязанности ежегодно отчитываться о доходах, а декларации депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и депутатов региональных парламентов, работающих на постоянной основе, будут обнародоваться только в обобщенном виде без персонализации. Справедливороссы голосовали против этого законопроекта.

Декларации о доходах за 2022 год депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном Собрании Челябинской области можно увидеть по ссылке.