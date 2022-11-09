Средняя сумма вклада в Сбере на Южном Урале превысила 400 тысяч рублей

Средняя сумма вклада в Сбербанке на территории Челябинской области с начала года выросла на 10% и превысила 400 тысяч рублей.

Как сообщает Челябинское отделение Сбербанка, наибольшей популярностью у челябинцев пользуются вклады сроком на шесть и более месяцев, их доля в портфеле Сбербанка на Южном Урале составляет около 60%. При этом почти половина клиентов (46%) открывают вклады дистанционно через СберБанк Онлайн.

В целом портфель срочных вкладов Сбербанка в Челябинской области за девять месяцев вырос на 10% и превысил 100 миллиардов рублей. Доля рублевых вкладов в количественном выражении с начала года выросла с 91 до 97%.

«Многие клиенты, которые весной открывали «короткие» вклады под высокие проценты, после окончания сразу же пролонгировали их на более длительный срок. Основное ядро вкладчиков составляют клиенты в возрасте от 40 лет — их около 65%, а также люди пенсионного возраста», - отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

«Вклад остается одним из надежных и эффективных инструментов для сохранения средств. Удобно, что для открытия или пополнения депозита теперь необязательно идти в офис – сделать это можно всего за пару минут через интернет. С каждым годом число клиентов, которые предпочитают совершать банковские операции онлайн, увеличивается», - Владимир Александров, заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка.

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