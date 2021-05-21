21.05.2021
Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
21.05.2021
Челябинца подозревают в публичном оправдании терроризма
21.05.2021
Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
21.05.2021
Челябинские аграрии успешно завершают посевную
21.05.2021
Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток
21.05.2021
В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»
Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
28.04.2021
Абонентам МегаФона пришлась по душе идея самостоятельной активации SIM-карт
27.04.2021
В Челябинской области активно покупают новые мобильные телефоны по «программе утилизации»
29.03.2021
Еще больше южноуральских абонентов МегаФона теперь «летают» на высоких интернет-скоростях
23.03.2021
Защита от DDoS-атак: южноуральский бизнес демонстрирует повышенный интерес к сервисам безопасности
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021