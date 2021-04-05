05.04.2021
«Челябэнерго» повысил надежность электроснабжения жителей Копейска
05.04.2021
Полицейские Челябинска задержали наркоманов с богатым уголовным стажем
05.04.2021
Кредитная карта Челиндбанка: новые категории повышенного кэшбэка
05.04.2021
В Челябинске ограничили движение из-за провала на дороге
05.04.2021
Строить дороги Челябинску помогает федеральный «Стимул»
05.04.2021
Текслер подписал распоряжение о начале пожароопасного сезона в Челябинской области
05.04.2021
В Челябинске ограничили движение из-за провала на дороге
05.04.2021
В Челябинске определяют стоимость проектирования главной транспортной артерии Чурилово
05.04.2021
Котова: Проблемные дороги в Чурилово, Парковом и в Ленинском районе должны войти в программу БКАД на 2022 год
05.04.2021
В Челябинске начнется ямочный ремонт
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
05.04.2021
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021