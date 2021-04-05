Строить дороги Челябинску помогает федеральный «Стимул»

В Челябинске строительство участков дорог на северо-западе впервые проходит с помощью федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Об этом сегодня, пятого апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«На северо-западе мы впервые вошли в программу «Стимул». Строим участок проспекта Героя России Евгения Родионова от Татищева до Академика Макеева и участок улицы Академика Макеева от 250-летия Челябинска до проспекта Евгения Родионова», - рассказал чиновник.

Кроме того, в настоящий момент уже получены положительные заключения госэкспертиз и подана заявка на включение в программу «Стимул» на 2022-й год улицы Академика Макеева (участок от проспекта Героя России Евгения Родионова до Комсомольского проспекта) и Комсомольского проспекта (от Татищева до Академика Макеева), а также улицы Чичерина - от Университетской набережной до улицы Николая Патоличева.

Озвучивая планы на текущий год, Максим Куляшов рассказал также о ведущемся в микрорайоне Чурилово строительстве улицы Конструктора Духова.

«Это наиболее проблемный объект - в связи с вводом школы и детских садов», - отметил чиновник.

Также, по словам Куляшова, в текущем году строится участок улицы Наркома Малышева от Университетской набережной до Братьев Кашириных.

Глава Челябинска Наталья Котова уточнила, что улицы Конструктора Духова и Наркома Малышева проектировали в срочном порядке, потому что проектов не было.

«Да, там была уже сложившаяся застройка, в том числе школы и садики», - подтвердил Куляшов.