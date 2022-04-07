Сверхчистый индий производства ЧЦЗ получил всероссийское признание

Производимый Челябинским цинковым заводом, входящим в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании сверхчистый индий марки Ин0000/6N удостоен диплома победителя Всероссийского конкурса качества продукции-2021.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, индекс Ин0000 означает очень высокую степень чистоты, при которой содержание основного элемента составляет не менее 99,9999%. В этой квалификации общий уровень загрязнений не превышает одной частицы на миллион.

Извлечение редкоземельного индия из цинкового концентрата металлурги ЧЦЗ освоили еще в 40-х годах прошлого века. Первоначально этот металл под номером 49 в периодической таблице химических элементов Дмитрия Менделеева поставлялся потребителям в виде концентрата или индиевой губки. В 1955 году были получены первые 58 граммов металлического индия. В 1973 году индий всех марок был аттестован на Государственный знак качества.

Обеспечить производство металла чистоты 99,9999% оказалось очень сложно и затратно. Даже, если в металл случайно попадет даже самая маленькая пылинка, он уже не будет соответствовать жестким требованиям. Чтобы оценить качество заявленного индия, на конкурс во Всероссийскую организацию качества было представлено множество подтверждающих документов и заключений.

По словам заместителя начальника службы технического контроля АО «ЧЦЗ» Елены Корниловой, предприятию потребовалось получить результаты о соответствии

марки индия в московском сертификационном центре. Подготовлен огромный пакет информации, чтобы жюри могло оценить способность цинкового завода обеспечить стабильность качества индия. Учитывалось буквально все: от качества покупных материалов и компетентности персонала до заключений надзорных органов.

Используемый в электротехнической промышленности металлический индий особой химической чистоты сохраняет стабильность даже при низких температурах. Челябинский индий содержится почти во всех производимых в России электровыпрямителях и электронных устройствах.