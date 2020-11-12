ТД ММК и его подразделения завоевали престижные награды конкурсов РСПМ

ООО «Торговый дом ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) и обособленные подразделения, входящий в его филиальную сеть, завоевали престижные награды конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Сам ТД ММК в конкурсе сбытовых сетей вошел в число победителей в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть». В конкурсе сервисных металлоцентров производственное подразделение ООО «Торговый дом ММК» «Щелково» было награждено в номинации «Лучшее специализированное СМЦ по переработке оцинкованного и окрашенного проката».

В конкурсе «Лучшая металлобаза России» подразделение ТД ММК-Самара признано лучшей металлобазой по качеству обслуживания.

Складской комплекс ТД ММК в Екатеринбурге победил в номинации «Лучшая металлобаза Урала», а подразделение в Волгограде – в номинации «Лучшая металлобаза Юга России».

Кроме того, дипломы лауреатов конкурса «Лучшая металлобаза России-2020» получили складские комплексы ТД ММК в Барнауле и ТД ММК в Красноярске.

Вручение наград состоялось в рамках традиционной осенней Недели металлов в Москве.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», ежегодно РСПМ проводит три всероссийских конкурса: «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть России», целью которых является популяризация передовых достижений и практик в организации дистрибуции металлопродукции, развитии складских и металлосервисных услуг на российском рынке металлов.

В конкурсах принимают участие сетевые и региональные металлоторговые компании, сбытовые сети металлургических компаний, металлобаз и сервисных металлоцентров.

В этом году участники представили заявки на 99 объектов, поэтому перед жюри стояла непростая задача определения ведущих компаний.

СПРАВКА

ООО «Торговый дом ММК» - уполномоченный представитель ПАО «ММК» во всех регионах России и в республике Казахстан, основной задачей которого является реализация металлопродукции комбината и других предприятий Группы ММК.

Компания в настоящее время насчитывает свыше 30-ти обособленных подразделений на территории России с охватом всех ведущих промышленных центров, а также пять подразделений в республике Казахстан.

Торговый дом ММК, имеющий развитую складскую сеть, способствует продвижению продукции комбината и предприятий Группы ММК до малого бизнеса, укреплению позиций в сегменте конечных потребителей, а также освоению рыночных ниш, например, сегмента высокопрочного и износостойкого проката.

Компания играет важную роль в структуре сбыта ПАО «ММК», сокращая сроки ожидания продукции потребителями, оказывая сервисные и логистические услуги.

В 2019 году ТД ММК признан лидером в импортозамещении в рамках премии «Лидер конкурентных продаж - 2019».

Кроме того, ООО «Торговый дом ММК» не раз становился лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет».