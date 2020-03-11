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Текслер - банкирам: Окститесь

Экономика
Сегодня, 11:41
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер негативно отреагировал на реакцию некоторых банков в регионе на скачок курса валют.

Свое мнение глава региона высказал на совещании с главами муниципальных образований, комментируя события последних дней в экономике страны. Девятого марта российский рубль сильно подешевел к американской и европейской валютам на фоне резкого обвала цен на нефть.

Курсы покупки и продажи валюты в некоторых обменных пунктах региона существенно отличались от официального курса Центробанка.

«Я понимаю, что сегодня банкиров в этом зале нет, но, коллеги, курс доллара вырос с 68 до 71 с копейками. Но мы что вчера видели в обменнике - 75 и даже 80 видели, - отметил Алексей Текслер и эмоционально обратился к банкирам. - Господа банкиры, окститесь!».

На 11 марта Банк России установил официальный курс доллара на уровне 72,0208 рубля, курс евро 81,8588 рубля.

На сегодня банки в регионе покупают доллар от 66 до 70,25 рубля, продают – от 71,24 до 74,50 рубля Покупка евро - от 75 до 79,70 рубля, продажа – от 80,63 до 84,25 рубля.

Алексей Текслер процитировал главам слова президенты Владимира Путина, который он произнес накануне в Госдуме: «Мы этот период пройдем, пройдем достойно». За предыдущие годы накоплены серьезные резервы (более 10 триллионов рублей). Этих средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть на протяжении 10 лет. Такой резерв позволяет обеспечить стабильное исполнение федерального бюджета, в том числе в части трансферта в регионы, что важно, гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечить сохранение общей макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

Алексей Текслер также напомнил, что бюджет региона на 2020 год составляет более 200 миллиардов рублей. Это самый большой бюджет за всю историю региона. «Сохранены приоритеты: активное развитие соцсферы и мер соцподдержки, необходимой инфраструктуры и реального сектора экономики, - подчеркнул губернатор и обратился к главам. - Работать по всем этим направлениям нужно вместе. Обращаю на это внимание. Это касается всех».

Автор: 
Любовь Юрина
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курсы валют
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