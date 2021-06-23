Текслер – главам: Если я начну заниматься проблемами ваших муниципалитетов по долгам, это плохо закончится

В Челябинской области долги предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями достигли пяти миллиардов рублей. Губернатор Алексей Текслер предупредил глав об ответственности за решение этой проблемы.

Об этом шла речь на областном совещании с главами и членами правительства, которое губернатор провел в режиме ВКС.

В числе самых крупных должников Златоуст, Верхний Уфалей, Миасс, Катав-Ивановский, Красноармейский и Саткинский районы.

При этом есть районы, у которых можно взять на вооружение опыт по расчетам. Они практически полностью рассчитались за топливно-энергетические ресурсы. Это Верхнеуральский и Пластовский районы.

«От своевременных расчетов за газ и другие топливно-энергетические ресурсы зависит устойчивая работа систем жизнеобеспечения всей нашей области, - напомнил главам прописные истины губернатор. - Долги за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ, долги населения ресурсоснабжающим организациям – это недофинансирование капитальных ремонтов и мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода».

Губернатор предупредил, что долги за потребленные ресурсы создают большие риски для территорий. «Коллеги, это ваша зона ответственности, - обратился к главам Алексей Текслер. - Я предупреждаю всех глав, я же знаю, многие цифрами не владеют, не уделяют внимание этому вопросу, считают это не своей проблемой, передали тему замам, которые не справляются. Если я начну заниматься проблемой вашего муниципалитета по долгам, это все плохо закончится, предупреждаю».