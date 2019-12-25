Текслер: Инвестор для «Уфалейникеля» найдется
Экономика
Сегодня, 16:18
Автор: 
Инна Шемаева

Власти Челябинской области ведут переговоры с потенциальным инвестором для обанкротившегося «Уфалейникеля». Параллельно с восстановлением рабочих мест в Верхнем Уфалее будут возрождать социальную жизнь.

Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе «прямой линии», отвечая на просьбу жителя Уфалея найти инвестора для создания рабочих мест. Из-за закрытия «Уфалейникеля» в городе высокий уровень безработицы.

«Инвестор найдется. В 2020 году мы эту информацию озвучим публично. Сейчас идет переговоры. Понятно, что это плохо, когда несколько лет назад 2500 тысячи человек одновременно лишились работы. Есть небольшие предприятия в городе, но это не спасает ситуацию. Правда я скептический отношусь к той площадке, на которой «Уфалейникель», она грязная и прямо в городе находится. Для нас принципиально, чтобы инвестор пришел, чтобы были восстановлены рабочие места. У нас особое внимание к Верхнему Уфалею. Мы параллельно будем возрождать социальную жизнь в городе. Сейчас там строится ФОК. Мы построим три пятиэтажных дома, чтобы расселить людей из ветхого и аварийного жилья. Такого не было с советского времени», -сказал Алексей Текслер.

Напомним, о том, что необходимым перезапуск промышленных площадок закрытого в 2017-м году завода «Уфалейникель» Алексей Текслер говорил в июле прошлого года во время визита в Верхний Уфалей. Он тогда отметил, что статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), полученный одной из самых проблемных территорий Челябинской области в ноябре 2017-го года, пока Верхнему Уфалею не очень помог. Местные предприниматели разработали свои проекты, однако этого недостаточно - ТОСЭР предполагает привлечение инвестиций извне.

Автор: 
Инна Шемаева
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