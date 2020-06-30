Текслер: Запущенный государством пакет мер поддержки граждан и экономики стал беспрецедентным

Запущенный весной этого года государством пакет мер поддержки граждан и экономики стал беспрецедентным по своему масштабу, объему выделенных средств и охвату помощи.

Этот факт отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая с ежегодным обращением к Законодательному Собранию.

«В дополнение к федеральным мы ввели свои региональные меры поддержки: доплаты к пособию по безработице, выплаты в размере пяти тысяч рублей многодетным семьям и семьям, где мамы самостоятельно воспитывают детей, региональные доплаты медицинским и социальным работникам. Совместно с благотворительными организациями и компаниями оказываем материальную помощь и выдачу продуктовых наборов нуждающимся», - подчеркнул губернатор.

Важную поддержку получил бизнес. Для наиболее пострадавших организаций малого и среднего предпринимательства до минимума были снижены ставки налогов, дали отсрочки по их уплате. Обеспечили возможность получения льготных займов. Особенное внимание было оказано рынку занятости в регионе.

Напомним, что еще в конце мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о состоянии рынка труда в стране. На нем выступили: председатель правительства, министры и главы регионов, в том числе челябинский губернатор Алексей Текслер. Глава государства обратил внимание на приоритетность сохранения рабочих мест в условиях кризиса.

«Упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы. Это и на наших отраслях экономики, на наших предприятиях сказывается самым серьёзным образом», - отметил Владимир Путин. - Сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе, и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди».

В своем выступлении Алексей Текслер подчеркнул, что ситуация с занятостью в области мало чем отличается от ситуации в других регионах.

«Мы отмечаем рост обращений граждан в центры занятости в первую очередь за увеличенным пособием и за выплатами на детей. При этом ситуация сегодня не похожа на предыдущие годы: сохраняется стабильность коллективов, и это важно на основных, базовых для региона производствах. Под ударом по понятным причинам оказалась торговля и сфера услуг», - отметил губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер выразил уверенность в высокой эффективности и своевременности дополнительных мер Правительства по поддержке рынка труда. Это и продление выплаты пособий по безработице гражданам, потерявшим работу; увеличение для всех категорий минимального размера пособий по безработице; выплата пособий индивидуальным предпринимателям, которые вынуждены были прекратить свою деятельность из-за коронавируса. Вместе с тем, к этому списку Челябинский губернатор добавил новые инициативы.

«Нужны программы быстрого переобучения, онлайн-курсы, на которые можно было бы оперативно направлять людей по мере получения службами занятости заявок от работодателей, давать людям вторую профессию, которая прямо сейчас востребована на рынке. В этой сфере предлагаем в рамках законодательства о контрактной системе предоставить возможность службам занятости заказывать у организаций высшего и среднего профессионального образования необходимые услуги без проведения длительных конкурсных процедур, иначе сегодня просто не успеть за изменениями на рынке труда. Кроме того, это поддержат и сами учебные заведения, которым пришлось непросто в период ограничений», - предложил Алексей Текслер.

В Челябинской области сегодня разработана программа поддержки выпускников, которые, благодаря ей, получат шанс закрепиться на привлекательном месте работы. Она предусматривает выделение из федерального бюджета стимулирующих субсидий работодателям на срок до 6 месяцев в размере МРОТ на каждого выпускника вуза или техникума. Это позволит работодателям смелее брать для испытаний молодых специалистов, которые получат профессиональный опыт и смогут зарекомендовать себя. многим из них, наверняка, предложат остаться на предприятии.

Высказанные челябинским губернатором инициативы или уже поддержаны или заинтересованно обсуждаются. Уже в недалекой перспективе они окажут позитивное воздействие на рынок труда в регионе.