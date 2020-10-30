Торговая сеть «Пятерочка» стала победителем всероссийского конкурса экологических проектов

Торговая сеть «Пятерочка» стала лауреатом второго всероссийского конкурса «Надежный партнер – экология». Комплексная система «Умный магазин» торговой сети победила в номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» среди крупных предприятий страны.

Всероссийский конкурс «Надежный партнер – экология» проводится ассоциацией «Надежный партнер» совместно с российским экологическим обществом при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он призван выявлять лучшие природоохранные практики и проекты, направленные на сохранение экологического благополучия страны и граждан.

В этом году на конкурс было подано 274 заявки.

Проект «Пятерочки» по внедрению системы «Умный магазин» реализуется во всех регионах присутствия торговой сети. Он позволяет сократить энергопотребление в торговых точках почти на пять процентов. С помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения система встраивается в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина, позволяет экономить электроэнергию, управлять основными потребителями электричества в автоматическом режиме и минимизировать аварийные ситуации.