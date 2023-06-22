22.06.2023
В Металлургическом районе Челябинска благоустраивают новую территорию отдыха
22.06.2023
Общественный совет при ГУФСИН Челябинской области принял участие во всероссийском совещании ФСИН
22.06.2023
Культурные поездки в общественном транспорте Челябинска
22.06.2023
Россияне предпочитают горошек и кукурузу
22.06.2023
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
22.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня (18+)
Россияне предпочитают горошек и кукурузу
30.05.2023
«Без забот на год вперед» с торговой сетью «Пятёрочка»
26.04.2023
«Пятёрочка» приглашает южноуральцев открыть новый дачный сезон
19.04.2023
«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты
19.04.2023
«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023