Россияне предпочитают горошек и кукурузу – именно эти фирменные овощные консервы стали фаворитами года у покупателей торговой сети «Пятёрочка».

Проанализировав спрос жителей России на консервированную продукцию собственных торговых марок, «Пятёрочка» узнала, каковы их главные гастрономические симпатии. Традиционно, любимчиком большинства покупателей сети стал зеленый горошек (24 процента в объеме продаж) и немного отставшая от него кукуруза (20 процентов). Далее следуют консервированная фасоль с показателем в 14 процентов в объеме продаж, огурцы (восемь процентов) и томаты (четыре процента).

В общей сложности за год гости магазины «Пятёрочки» приобрели свыше 220 миллионов банок овощных консервов собственных торговых марок сети, что составляет почти 80% процентов от всех продаж в категории овощной консервации.

Отметим, как правило, спрос на консервированную продукцию возрастает перед праздниками: в декабре – перед Новым годом, весной – перед Международным женским днем, 8 Марта, и началом поста.

Интересно, что именно на консервированной продукции собственных торговых марок «Пятёрочки» покупатели сети останавливают свой выбор чаще всего. Например, с мая прошлого года по май текущего года россияне приобрели более 169 миллионов банок.

За первые пять месяцев 2023 года продажи этой продукции увеличились на девять процентов год к году. Самыми популярными овощными консервами собственных торговых марок «Пятёрочки» оказались зеленый горошек и кукуруза (приобретено более 95 миллионов банок), маслины и оливки (свыше 30 миллионов банок), а также огурцы (18 миллионов банок).

Помимо классических овощных консервов, покупатели выбирают и экзотические варианты. Например, за прошлый год россияне купили около трех миллионов банок перца халапеньо и имбиря собственных торговых марок «Пятёрочки».