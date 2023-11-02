02.11.2023
Златоустовский «Омнибус» показал ребятам из ДНР «Сказы Уральских гор»
02.11.2023
«ВсеЧёрная Пятница» от «Пятёрочки» в Челябинской области
02.11.2023
Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет
02.11.2023
Челябинские борцы ― медалисты всероссийских и международных состязаний в греко-римском стиле
02.11.2023
«Кубок чемпионов КВН» - в Челябинске состоится масштабное мероприятие
02.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября (18+)
«ВсеЧёрная Пятница» от «Пятёрочки» в Челябинской области
22.06.2023
Россияне предпочитают горошек и кукурузу
30.05.2023
«Без забот на год вперед» с торговой сетью «Пятёрочка»
26.04.2023
«Пятёрочка» приглашает южноуральцев открыть новый дачный сезон
19.04.2023
«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023