«ВсеЧёрная Пятница» от «Пятёрочки» в Челябинской области

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «ВсеЧёрная Пятница»*. В период с 31 октября по 13 ноября гости смогут приобрести товары с выгодой и поучаствовать в розыгрыше баллов программы лояльности Х5 Клуба.

В акции участвуют товары любимых покупателями категорий: кондитерских и колбасных изделий, пельменей, кофе, чая и других.

Совершая покупки с картой лояльности Х5 Клуба, покупатели смогут приобрести по особо выгодным условиям: два товара по цене одного, а также товары со скидкой от -50%.

Товары–участники акции будет легко найти на полках магазинов, т.к. они выделены специальными чёрными ценниками.

Кроме того, гости получат возможность принять участие в розыгрыше баллов на карту X5 Клуба. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятёрочка» или заказать продукты через мобильное приложение Пятёрочка Доставка и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru

Что необходимо сделать чтобы принять участие в акции?

— Совершить покупку в магазинах торговой сети "Пятёрочка" от 600 рублей

— Сохранить чек

— Авторизоваться на сайте акции через X5ID (нажать "Зарегистрировать чек")

— Зарегистрировать чек в личном кабинете

— Участники, в случае признания их победителями, должны быть зарегистрированы в программе лояльности «X5 Клуб». Подробные условия указаны на сайте https://x5club.ru

*С подробностями и условиями акции можно ознакомится на сайте www.actions.5ka.ru/promo-311023

Реклама https://5ka.ru/