Управляющий директор ПАО «ОГК-2» обсудил с главой Троицка строительство муниципальной котельной

Управляющий директор ПАО «ОГК-2» обсудил с главой Троицка (Челябинская область) строительство муниципальной котельной.

Управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов совершил рабочую поездку на Троицкую ГРЭС, сообщает пресс-служба Троицкой ГРЭС. Он осмотрел производственную площадку, провел инспекцию помещения котло-турбинного цеха №3 после инцидента и оценил готовность филиала к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.

Кроме того, Артем Семиколенов провел рабочую встречу с главой города Александром Виноградовым. В разговоре с мэром он подчеркнул важность своевременного ввода в эксплуатацию новой муниципальной котельной в поселке Энергетиков для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

«Только конструктивное сотрудничество компании и представителей власти позволит эффективно решить все вопросы, связанные с реализацией проекта и в необходимые сроки завершить строительство социально значимого объекта», – отметил управляющий директор ПАО «ОГК-2».

Строительство пуско-отопительной котельной (ПОК) для нужд Троицкой ГРЭС и муниципальной для обеспечения теплоснабжения пристанционного поселка необходимо в связи с запланированным выводом из эксплуатации неэффективной первой очереди электростанции. Энергетики уже заключили договор на поставку оборудования для ПОК. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2020 года.

Справка

ПАО «ОГК-2» – компания тепловой генерации в составе 12 действующих электростанций: Сургутской ГРЭС-1, Рязанской ГРЭС, Киришской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС, Троицкой ГРЭС, Красноярской ГРЭС-2, Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС, Псковской ГРЭС, Адлерской ТЭС и Грозненской ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).