Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала отопительный сезон

Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» в соответствии с постановлением главы города начала отпуск тепла потребителям.
В летний период на энергообъекте проведен ремонт оборудования первой очереди, обеспечивающего теплоснабжение поселка Энергетиков: котлов, турбогенератора №3, теплофикационного оборудования промплощадки. На станции сформированы необходимые запасы топлива и материалов. В соответствии с графиком организованы противоаварийные тренировки персонала по предупреждению и отработке действий в случае нештатных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
Теплофикационное оборудование первой очереди Троицкой ГРЭС находится в рабочем состоянии и позволит организовать надежное теплоснабжение поселка на протяжении отопительного сезона.
«Ремонтная кампания на основном и вспомогательном оборудовании Троицкой ГРЭС реализована в соответствии с плановыми графиками. Все работы выполнены в полном объеме и направлены на безаварийное прохождение станцией осенне-зимнего периода, – рассказал главный инженер Троицкой ГРЭС Алексей Черемухин.