Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала отопительный сезон

Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» в соответствии с постановлением главы города начала отпуск тепла потребителям.

В летний период на энергообъекте проведен ремонт оборудования первой очереди, обеспечивающего теплоснабжение поселка Энергетиков: котлов, турбогенератора №3, теплофикационного оборудования промплощадки. На станции сформированы необходимые запасы топлива и материалов. В соответствии с графиком организованы противоаварийные тренировки персонала по предупреждению и отработке действий в случае нештатных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

Теплофикационное оборудование первой очереди Троицкой ГРЭС находится в рабочем состоянии и позволит организовать надежное теплоснабжение поселка на протяжении отопительного сезона.