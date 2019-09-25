Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала отопительный сезон
Общество
Сегодня, 17:11

 

 

Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» в соответствии с постановлением главы города начала отпуск тепла потребителям.

В летний период на энергообъекте проведен ремонт оборудования первой очереди, обеспечивающего теплоснабжение поселка Энергетиков: котлов, турбогенератора №3, теплофикационного оборудования промплощадки. На станции сформированы необходимые запасы топлива и материалов. В соответствии с графиком организованы противоаварийные тренировки персонала по предупреждению и отработке действий в случае нештатных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

Теплофикационное оборудование первой очереди Троицкой ГРЭС находится в рабочем состоянии и позволит организовать надежное теплоснабжение поселка на протяжении отопительного сезона.

«Ремонтная кампания на основном и вспомогательном оборудовании Троицкой ГРЭС реализована в соответствии с плановыми графиками. Все работы выполнены в полном объеме и направлены на безаварийное прохождение станцией осенне-зимнего периода, – рассказал главный инженер Троицкой ГРЭС Алексей Черемухин.

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Теги
отопление
Троицкая ГРЭС
ОКГ-2
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