«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) подвел итоги смотра-конкурса «Лучший молодой слесарь-ремонтник». Состязание молодых специалистов по ремонту машин и оборудования различного назначения проходило в рамках серии корпоративных конкурсов профмастерства.

Подобный конкурс проводился на заводе впервые. Кандидатам на право называться лучшими в своём деле должно было быть не более 35 лет.

Участие в профсостязании приняли работники цеха ремонта и технического обслуживания оборудования, которые в своей повседневной работе имеют дело с оборудованием станочного парка: печами, прессами, молотами.

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Профессиональное соревнование состояло из двух этапов: теоретического и практического. В ходе теоретической части кандидаты выполняли тестовые задания и отвечали на вопросы по слесарному делу, правилам выполнения ремонтов, требованиям к инструменту и рабочему месту. Практическая часть конкурса включала в себя выполнение слесарной операции – изготовление деталей из заготовки.

По результатам обоих этапов победителем стал Сергей Галанов (участок обработки дисков). Второе место у Ильдара Тулкубаева (бригада по ремонту печей кузнечно-прессового цеха), третье место занял представитель ремонтного участка кузнечно-прессового цеха Дмитрий Калякин (бригада дежурных слесарей). Победители получили денежные премии и грамоты.