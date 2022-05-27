27.05.2022
В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
27.05.2022
В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
27.05.2022
За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
27.05.2022
В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка
27.05.2022
Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ
27.05.2022
В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота
В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
20.05.2022
«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом
20.05.2022
Доля электронных продаж достигла более 66 % с начала 2022 года
19.05.2022
Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»
18.05.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022