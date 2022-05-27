В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов

В 2022 году на полигоне Южно-Уральской железной дороги будут отремонтированы 19 железнодорожных переездов.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, масштабное обновление запланировано на переезде 2019 км участка Флюсовая - Миасс - Кисегач – Чебаркуль в Челябинской области, где будет выполнен целый комплекс ремонтных работ. Он включает в себя замену устройств заграждения переезда (УЗП), асфальтирование проезжей части в пределах подходов к железнодорожному полотну, обновление резинокордового настила, замену направляющих столбиков и дорожных знаков на переезде.

На 13 железнодорожных переездах (девять переездов в Челябинской области, три переезда в Курганской области, один переезд в Оренбургской области) пройдут ремонтные работы по замене направляющих столбиков и дорожных знаков, асфальтированию проезжей части (в пределах подходов к железнодорожному полотну). Резинокордовый настил будет обновлен на 12 из указанных переездов.

На пяти железнодорожных переездах Южно-Уральской магистрали будет произведена замена устройств заграждения переезда. Работы проведут на двух переездах в Челябинской области (34 км участка Смолино - Чурилово, 4 км участка Карталы I – Астана), двух переездах в Оренбургской области (107 км и 440 км участка Оренбург - Айдырля) и на одном переезде в Курганской области (2397 км участка Челябинск - Карбышево).

В настоящее время на полигоне ЮУЖД эксплуатируется 443 железнодорожных переезда, из них 136 оборудованы УЗП.

ДЛЯ СПРАВКИ

Устройство заграждения переезда (УЗП) - комплект устройств, предназначенных для автоматического ограждения проезжей части путём поднятия заграждающих элементов (металлических барьеров), которые блокируют машинам выезд на пути. Такое устройство не дает въехать на переезд, но свободно опускается под весом автомобиля и позволяет выехать с опасного участка.