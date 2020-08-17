В Челябинске начал работу первый «умный» лифт от компании «Интерсвязь»

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области – компания «Интерсвязь» - продолжая реализацию собственного масштабного проекта «Умный город» начала тестирование в Челябинске первого «умного» лифта.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, новая для России технология бесконтактного вызова лифта испытывается жильцами многоэтажного дома на Северо-Западе южноуральской столицы. Подходя к подъезду, пользователь дистанционно открывает дверь с помощью «Умного домофона» через мобильное приложение, голосовой командой или «Умным ключом». Затем сигнал передаётся на лифтовое оборудование и кабина автоматически опускается на первый этаж, встречая входящего уже открытыми дверями. Аналогичной командой с телефона можно будет вызывать лифт на нужный этаж еще до выхода из квартиры.

По словам руководителя центра технологий общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергея Соколова, уникальная разработка «Умный» лифт стала логическим продолжением реализации проекта «Умный город», частью общей смарт-системы. Немаловажно, что технология может быть применена в лифтах разных моделей, вне зависимости от завода-производителя. Она универсальна, удобна и безопасна».

Директор обслуживающей дом управляющей компании «Домоуправ» Артём Клименко высоко оценил эффект сотрудничества с компанией «Интерсвязь». —Современные технологии повышают комфорт жителей. После успешного завершения тестов систему планируется внедрить на всем жилом фонде УК «Домоуправ», а это 387 лифтов, - подчеркнул он.

В планах компании «Интерсвязь» внедрение технологии «умный» лифт во всех многоквартирных домах Челябинска и области, а также других регионах России и ближнего зарубежья. Параллельно ведутся работы по модернизации ключа от «Умного домофона». Уже сейчас тысячи челябинцев используют его как транспортную карту, в скором времени он сможет заменить скидочные карты различных магазинов и даже пропуска на вход в образовательные учреждения и бизнес-центры.