В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

В Челябинске продадут с молотка недостроенное здание на улице Труда, которое ранее задумывалось как спортивно-развлекательный комплекс.

Проведение аукциона по продаже данного объекта незавершенного строительства запланировано на 24-е мая текущего года. Об этом сегодня, 18-апреля, на аппаратном совещании в городской администрации сообщила заместитель главы Челябинска по правовым имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Отметим, продажа этого недостроя состоится в рамках работы комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска по организации и проведению аукционов в отношении объектов, изъятых в соответствии с решениями судов.

«По пяти недостроям в настоящее время готовятся процедуры проведения повторной оценки, чтобы их можно было заново выставлять на аукционы, - ранее торги по данным объектам не состоялись», - сообщила Надежда Рыльская.