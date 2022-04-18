В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Дело Виктора Щекотова
Здоровье
ЗСО
Дело Александра Макарова
Глазами краеведа
Дело Попова и Щербаковой
Спецоперация на Украине
Ситуация на Украине
Арест Ардабьевского
Детское питание
Крещение
Клещи
День редких заболеваний
Экология
Пригородные поезда
Дело Корецкого
Тефтелев коррупция
Арест чиновников Озерска
Коронавирус
Дороги
День Победы
С добрым утром, Урал!
Педофилы
Учения стран ШОС
Дело Продкорпорации
Автовокзал Челябинск
Дело Жана Мезенцева
Протесты медиков
карантин
Космос
ЖКХ
Борьба с наркотиками
АгроПлюс
Дело Извекова
Дело Александра Путина
коронав
Арест Юрия Серебренникова
Арест Васькова
Наркотики
Дело Андрея Косилова
Бюджет
Дело Артура Дамерта
Челябинск минирование
Война в Сирии
Бунт в копейской колонии
Голодовка в Розе
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Извекова
карантин
Борьба с наркотиками
Арест Васькова
Глазами краеведа
Гроза
Физкультминутка
Арест Юрия Серебренникова
ЗСО
Дело Александра Макарова
Тефтелев коррупция
Мирная миссия-2007
Дело Корецкого
Мусор
Коррупция в филиале ЧелГУ
Паводок
Арест чиновников Озерска
День Победы
Здоровье
День редких заболеваний
Автовокзал Челябинск
Выборы мэра
Дело Александра Путина
Экспедиция ЧелГУ
Дело Скрынника
Метро в Челябинске
Сельское хозяйство
Переселение поселка Роза
Экология
Поправки в Конституцию
Коронавирус
Учения стран ШОС
Дело Виктора Щекотова
Дело Жана Мезенцева
Челябинск минирование
Жизнь на минималках
Арест Лемешевского
Детское питание
С добрым утром, Урал!
Клещи
Бюджет
Физкультминутки
Ситуация на Украине
Картина маслом
Спецоперация на Украине
Дело Попова и Щербаковой
Наркотики
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова в очередной раз объявила «войну» надписям, портя
18.04.2022

Наталья Котова в очередной раз призвала подчиненных покончить с уродующей Челябинск «мазней»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 18 апреля, депутаты Законодательного собрания области собрались на внеочередное заседани
18.04.2022

В Челябинской области принят закон о предоставлении ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские военнослужащие на этой неделе проведут репетицию парада Победы. Тренировка
День Победы
День Победы
18.04.2022

Челябинские военные проведут репетицию парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Тяжелая техника продолжает загрязнять Челябинск грунтом со стройплощадок – грязь налипает на коле
Дороги
Дороги
18.04.2022

Тяжелая техника продолжает загрязнять дороги Челябинска грунтом со стройплощадок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова потребовала уменьшить интервалы в движении автобусов, троллейбусо
Транспорт
Транспорт
18.04.2022

Котова потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2022

Жителей Сатки будут судить за убийство замдиректора нацпарка «Зюраткуль»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2022

Челябинск полным ходом готовится к летнему оздоровлению школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2022

В Челябинске появится три новых пляжа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2022

Котова возмутилась нехваткой «ручников» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2022

Запрет на полёты в 11 аэропортов России продлили в девятый раз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2022

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

Экономика
18.04.2022 11:41

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

В Челябинске продадут с молотка недостроенное здание на улице Труда, которое ранее задумывалось как спортивно-развлекательный комплекс.

Проведение аукциона по продаже данного объекта незавершенного строительства запланировано на 24-е мая текущего года. Об этом сегодня, 18-апреля, на аппаратном совещании в городской администрации сообщила заместитель главы Челябинска по правовым имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Отметим, продажа этого недостроя состоится в рамках работы комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска по организации и проведению аукционов в отношении объектов, изъятых в соответствии с решениями судов.

«По пяти недостроям в настоящее время готовятся процедуры проведения повторной оценки, чтобы их можно было заново выставлять на аукционы, - ранее торги по данным объектам не состоялись», - сообщила Надежда Рыльская.

Автор: Евгения Александрова
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), 17 апреля 2022 года, в Челябинске со
Общество

В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора

17.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 16 апреля, Церковь вспоминает чудо совершенное Иисусом - воскрешение праве
Общество

В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье

15.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет в России в очном формате. Южноуральцы, как и жит
Общество

«Бессмертный полк» снова пройдет по России

14.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Питьевая вода в жилых домах микрорайона «Ньютон» Челябинска, на качество которой жалуются жители,
Общество
ЖКХ

«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека

14.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов проконтролировал ход работ
Общество

Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту

13.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Международный научный форум «Евразия», который прошёл на Южном Урале с 6 по 8 апреля, предложили
Общество

Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным

13.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова в очередной раз объявила «войну» надписям, портя
18.04.2022

Наталья Котова в очередной раз призвала подчиненных покончить с уродующей Челябинск «мазней»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 18 апреля, депутаты Законодательного собрания области собрались на внеочередное заседани
18.04.2022

В Челябинской области принят закон о предоставлении ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские военнослужащие на этой неделе проведут репетицию парада Победы. Тренировка
День Победы
День Победы
18.04.2022

Челябинские военные проведут репетицию парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Тяжелая техника продолжает загрязнять Челябинск грунтом со стройплощадок – грязь налипает на коле
Дороги
Дороги
18.04.2022

Тяжелая техника продолжает загрязнять дороги Челябинска грунтом со стройплощадок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова потребовала уменьшить интервалы в движении автобусов, троллейбусо
Транспорт
Транспорт
18.04.2022

Котова потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

18.04.2022 12:47

Жителей Сатки будут судить за убийство замдиректора нацпарка «Зюраткуль»

18.04.2022 12:46

Наталья Котова в очередной раз призвала подчиненных покончить с уродующей Челябинск «мазней»

18.04.2022 12:43

Челябинск полным ходом готовится к летнему оздоровлению школьников

18.04.2022 12:42

В Челябинске появится три новых пляжа

18.04.2022 12:40

В Челябинской области принят закон о предоставлении ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет

18.04.2022 12:39

Котова возмутилась нехваткой «ручников» в Челябинске

18.04.2022 12:03

Челябинские военные проведут репетицию парада Победы

18.04.2022 11:45

Запрет на полёты в 11 аэропортов России продлили в девятый раз

18.04.2022 11:43

Тяжелая техника продолжает загрязнять дороги Челябинска грунтом со стройплощадок

18.04.2022 11:41

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

18.04.2022 11:25

Котова потребовала сократить интервалы в движении общественного транспорта

18.04.2022 11:24

Озёрский «Золотой петушок» объявил старт битве художников

18.04.2022 10:37

В Челябинске начали отключать отопление

18.04.2022 10:36

Районный этап фестиваля творчества для детей-сирот прошел в Курчатовском районе

18.04.2022 10:24

ММК продолжает реализацию проектов по снижению воздействия на окружающую среду

18.04.2022 10:18

У православных началась Страстная неделя Великого поста

18.04.2022 09:56

На Таганае зацвели подснежники, в «Зигальге» начался сезон ветрениц

17.04.2022 21:19

«Победа» отменяет рейс «Челябинск – Анапа» до конца бархатного сезона

17.04.2022 20:59

За сутки заболели ковидом 237 южноуральцев, выздоровели 224 человека, умерло шестеро

17.04.2022 19:11

В понедельник в Челябинской области тепло, ветрено и местами дожди

17.04.2022 18:55

Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля

17.04.2022 18:48

Жители поселка Красногорский уже четверо суток остаются без водоснабжения

17.04.2022 18:11

В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора

16.04.2022 17:17

Железнодорожники навели чистоту в центре Челябинска

16.04.2022 12:32

Главные новости Челябинской области за неделю (с 11.04.2022 по 15.04.2022)

16.04.2022 00:20

Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала

16.04.2022 00:09

«Ласточка» перевезла по маршруту Челябинск – Магнитогорск полмиллиона человек

16.04.2022 00:00

Вице-премьер рекомендовал властям Челябинской области активнее вовлекать жителей в занятия спортом

15.04.2022 22:01

Жители Челябинска помогли собрать 1,3 миллионов рублей для подростков-сирот

15.04.2022 21:04

Текслер предложил растиражировать программу «Земский тренер» в других регионах страны

15.04.2022 20:31

В Челябинске нашли заказчика и исполнителя поджога Тойоты

15.04.2022 20:26

Анонсы событий и мероприятий на выходные

15.04.2022 20:14

В выходные в Челябинской области чуть похолодает

15.04.2022 19:42

Челябинский клуб «ЧМС» может быть включен в госреестр памятников истории и культуры

15.04.2022 19:07

Алексей Текслер призвал машиностроителей поддержать коллективы предприятий

15.04.2022 18:20

Беспилотный трамвай начнут собирать в Челябинской области в конце года

15.04.2022 18:19

В Советском и Центральном районах Челябинска вырубят 166 деревьев

15.04.2022 18:12

Челябинцы жалуются на перегрев квартир в угоду теплоснабжающей компании

15.04.2022 17:21

Школьники из Юрюзани выиграли путевку в Орленок на историко-патриотическую смену

15.04.2022 16:54

Сотрудники автосалонов Челябинска «развели» клиентов на 28 миллионов рублей

15.04.2022 16:43

Камерный театр покажет своим зрителям гравюры мастера тату

15.04.2022 16:37

Вынесен приговор в отношении экс-директора хлебокомбината Копейска, создавшего ОПГ

15.04.2022 16:18

Группа ММК продолжает курс на импортозамещение

15.04.2022 16:14

Челябинская область снова в лидерах по агроэкспорту в Уральском федеральном округе

15.04.2022 16:06

В Магнитогорске запустили онлайн викторину для всех

15.04.2022 16:03

В России создадут собственную базу образцов жизненно важных лекарств

15.04.2022 15:49

Реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске оценили представители «РАДОР»

15.04.2022 15:17

В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье

15.04.2022 14:35

Челябинцев научат оказывать первую помощь

15.04.2022 14:07

Судебные приставы Челябинской области отправляются в поисковую экспедицию

15.04.2022 13:57

В Челябинске водитель иномарки во дворе дома сбил юного велосипедиста

15.04.2022 13:44

На Магнитогорский металлургический комбинат пришли дети

15.04.2022 13:18

Юные художники и модельеры из Челябинской области покажут свои эскизы всемирно известному дизайнеру

15.04.2022 12:49

Девочка, пропавшая в Каслях, найдена

15.04.2022 12:39

Челябинцев приглашают на «Велофест»

15.04.2022 12:34

«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»

15.04.2022 12:24

За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь

15.04.2022 12:07

Армения перешла на оплату российского газа в рублях

15.04.2022 11:52

Юлия Жаботинская о премии «Андрюша»: мы даём детям веру в себя

15.04.2022 11:14

Дело чиновника минстроя Челябинской области передано в суд

15.04.2022 11:09

В Каслинском районе продолжается поиск пропавшей девочки

15.04.2022 11:04

Затонул ракетный крейсер «Москва»

15.04.2022 10:28

В четверг на Земле началась мощная геомагнитная буря

15.04.2022 10:00

Ходьба по камушкам для оживления стоп

15.04.2022 09:51

Главврачу ЧОКБ Дмитрию Альтману присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»

15.04.2022 09:36

В Челябинской области за первый квартал построили более 2,7 тысячи домов

15.04.2022 00:01

Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности

14.04.2022 21:22

Пруд в Златоусте очистят, Булзи газифицируют

14.04.2022 21:18

Суд продлил срок содержания под стражей замминистра здравоохранения Челябинской области

14.04.2022 20:40

В трех городах Челябинской области продлены НМУ еще на сутки

14.04.2022 20:31

Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля

14.04.2022 20:18

В пятницу в Челябинской области тепло, ветрено и дождливо

14.04.2022 20:04

Алексей Текслер проинспектировал родной Металлургический район Челябинска

14.04.2022 19:43

СК России возбудил уголовное дело после обстрела посёлка в Брянской области

14.04.2022 18:57

Владимир Путин заявил о задержках оплаты российских энергоносителей банками недружественных стран

14.04.2022 18:14

Текслер: К лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс дорогу от Татищева до Парижа

14.04.2022 17:41

Южноуральским бизнесменам напомнили об обязанности сообщать о контролируемых иностранных компаниях

14.04.2022 17:24

В Челябинске рядом со школой дзюдо на Российской обустроят прогулочную зону

14.04.2022 17:03

С начала 2022 года на железной дороге в Челябинской области травмировано четверо человек

14.04.2022 17:00

Искусство должно быть доступным: челябинцам предлагают скидки на концерты в филармонии

14.04.2022 16:56

В Чурилово выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда

14.04.2022 16:46

Минобороны России: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован

14.04.2022 16:36

«Бессмертный полк» снова пройдет по России

14.04.2022 16:28

Фестиваль песочных скульптур пройдет в челябинском горсаду имени Пушкина

14.04.2022 16:06

На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от МегаФона

14.04.2022 15:48

Задержанный силовик из Миасса отстранен от службы, а его руководители будут наказаны

14.04.2022 15:43

Программирование с нуля: с чего начать и как выучить

14.04.2022 15:41

«FashionDay «Поколения М» - коллекции от дизайнера Игоря Гуляева и молодых челябинских модельеров

14.04.2022 15:34

Больше половины челябинцев поддержали расширение улицы Худякова

14.04.2022 15:04

Минпром Челябинской области пояснил, куда будут направлены федеральные 40 миллионов

14.04.2022 14:56

Лабораторная служба ЧОКБ отметит профессиональный праздник

14.04.2022 14:37

Родителей девочки из Челябинска, которая выбросила собаку с 20-го этажа, могут ограничить в правах

14.04.2022 13:55

Челябинские антимонопольщики запустили круглосуточный чат по росту цен

14.04.2022 13:52

В Челябинске подрядчик начал борьбу с провалами возле стелы «Город трудовой доблести»

14.04.2022 12:44

Поиск съемного жилья через интернет-площадки

14.04.2022 11:50

Южноуральские полицейские устроили облаву на таксистов

14.04.2022 11:49

Александр Орёл выбирает оптимальные для ленинцев лавочки

14.04.2022 11:29

За сутки заболел ковидом 291 южноуралец, выздоровели 406 человек, умерло семеро

14.04.2022 11:25

Мнение эксперта: Вопреки ожиданиям коллективного Запада коллапса российской экономики не случилось

14.04.2022 11:14

Текслер: «Мы и дальше будем создавать необходимые условия для «Трактора»