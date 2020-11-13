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В Челябинске «Пятёрочка» запустила экспресс-доставку продуктов на дом

Экономика
Сегодня, 09:21
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Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет о запуске сервиса доставки продуктов из магазинов сети в Челябинске. Услуга пока работает на базе пяти магазинов и закрывает порядка 85% домохозяйств, но в скором времени станет доступна для жителей всего города, включая Металлургический район.

Чтобы воспользоваться экспресс-доставкой необходимо установить мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах. Цены на продукты аналогичны тем, что и в офлайн магазинах сети, действуют те же акции и дополнительно начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Курьеры доставляют заказы прямо до двери в течение часа, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей.

При этом люди пенсионного возраста, с инвалидностью, многодетные семьи и прочие категории граждан, нуждающиеся в особой поддержке, могут воспользоваться бесплатной доставкой используя промокод ZABOTA (обязательно ввести его в поле «Промокод» во время оформления заказа). При получении заказа курьер может попросить показать документы, подтверждающие льготу (пенсионное удостоверение, справку, выдаваемую территориальным органом ПФР или справку, подтверждающую факт установления инвалидности, справку о многодетности).

Челябинск – второй город на Урале, где заработала экспресс-доставка «Пятёрочки». Спрос на этот сервис неуклонно растет, особенно в связи с усложнением эпидемиологической ситуации и установлением холодной погоды.

«Приобрести продукты из «Пятёрочки» не выходя из дома сейчас могут жители практически всех районов города, а до конца ноября мы полностью охватим город. Также мы поддерживаем социальные категории граждан и услуга доставки для них сейчас бесплатная. Кроме того, у нас доступные цены, а качество привозимых товаров всегда отличное, ведь наши сборщики тщательно выбирают самые лучшие и свежие продукты – «как себе», - комментирует директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятёрочка» Иван Дубровских.

Экспресс-доставка из «Пятёрочки» на данный момент работает также в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге.

 

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