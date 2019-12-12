В Челябинске состоится форум «Производительность труда, кооперация и цифровизация»: расписание

Четвертый Межрегиональный производственный форум «Производительность труда, кооперация и цифровизация» пройдет в челябинском Центре международной торговли уже завтра, 13 декабря, с 10 до 17 часов.

В рамках форума запланированы тематические площадки с выступлениями отраслевых экспертов и представителей бизнеса, круглые столы с участием представителей органов власти и крупных промышленных предприятий, семинары, мастер-классы, дискуссии, деловые игры и пресс-конференция.

В форуме, организаторами которого являются ЧОО «ОПОРА РОССИИ» и Фонд развития промышленности Челябинской области, примут участие вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий, министр экономического развития Иван Куцевляк, министр информационных технологий и связи Александр Козлов и президент ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

Также участниками станут представители крупных промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, представители институтов развития федерального и регионального уровней, представители региональных органов исполнительной власти, общественных и научных организаций, отраслевые эксперты, специалисты инвестиционных компаний и банков, юридических и консалтинговых организаций, стратегические и частные инвесторы, представители СМИ.

РАСПИСАНИЕ ПЛОЩАДОК

Тематические площадки 11:45 – 13:15 Максимальная отдача. Производительность труда. 11:45 – 13:15 Цифровой прорыв. Цифровые технологии сегодня 11:45 – 13:15 Будущее в кооперации. Региональная, межрегиональная кооперация и электронные торги. 13:15 – 14:00 Кофе-брейк 12:00 – 17:00 Модерирующая сессия «Челябинск - инжиниринговый, наукоемкий технополис с шеринговой экономикой» 14:00 – 15:30 Доступные деньги. Финансовые инструменты поддержки МСП. 14:00 – 15:30 Безопасность бизнеса. Права предпринимателей. 14:00 – 15:30 Обучение или банкротство? Бизнес-образование. 14:00 – 15:30 Делегируй, чтобы процветать. Сервисы и услуги на рынке В2В

ПРОГРАММА

9:00 – 10:00 - регистрация участников

9:00 – 10:30 – знакомство участников с выставочной экспозицией, ЗАЛ «ТАГАНАЙ»

10:30 – 11:30 – пленарное заседание на тему: «Консолидация деятельности бизнес-сообществ и органов государственной власти в решении экономических задач региона»

ЗАЛ «АРКАИМ»

Модератор:

Сергей Казаков, директор Фонда развития промышленности Челябинской области

Выступающие:

Александр Калинин, Президент ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ»

Егор Ковальчук, Вице-губернатор Челябинской области

Владимир Солодов, Заместитель генерального директора по операционной эффективности ФЦК

Артем Артемьев, Вице-президент ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ», председатель ЧОО «ОПОРА РОССИИ»

11:45 – 13:15 – «Максимальная отдача. Производительность труда»

11:45 – 13:15 – «Цифровой прорыв. Цифровые технологии сегодня»

ЗАЛ «ИРЕМЕЛЬ»

А.С. Козлов, Министр информационных технологий и связи Челябинской области - приветственное слово, открытие секции

Д.В. Козленков, генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» - О мерах государственной поддержки проектов по реализации «дорожных карт» по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий»

Д. Бобылев, Productowner «ReadyRobot» - «Применение робототехнических систем в автоматизации пищевой промышленности и общественного питания»

А. Трофимов, директор по продуктам и инновациям компании Интерсвязь – «Опыт реализации проектов с применением технологии «искусственный интеллект» в городском хозяйстве»

А. Бирюков, руководитель проектов ProgramLab – «Платформа «PL-TWIN» — цифровые двойники технологических процессов и оборудования»

А. Кузнецов, исполнительный директор Ассоциации "ЮУПСК "ПЛАНАР" «Разработка, производство и внедрение оборудования промышленного интернета».

Н. Латюшин, директор компании HTVR - «Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в кейсах предприятий малого и среднего бизнеса»

С. Белоклоков, операционный директор компании Napoleon IT – «Опыт реализации проектов по анализу больших данных в ритейле.

Сессия «вопрос – ответ»

11:45 – 13:15 – «Будущее в кооперации. Региональная, межрегиональная кооперация и электронные торги – ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ»

ЗАЛ «ФРИДА»

Модератор: Овакимян Алексей Дмитриевич, старший партнер ГК АВУАР

Выступающие:

Рыжий Павел Анатольевич, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов ЧО – вступительное слово

Артемьев Артем Александрович, вице-президент, председатель Челябинского областного отделения ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» - «Опыт работы электронной площадки по кооперации»

Макарова Светлана Антоновна, заместитель генерального директора по обеспечению ФГУП «Производственное объединение «МАЯК» - «Ошибки малых предприятий, которые мешают им стать поставщиками государственных корпораций»

Кнауб Михаил Евгеньевич, начальник управления министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Королев Алексей, специалист Фонда развития промышленности ЧО – «Создание автоматизированной информационной площадки развития промышленности АИСРП по Челябинской области»

Представитель «КредитУралБанк» - «Банковская гарантия в работе электронных площадок»

Новикова Елена, генеральный директор ООО НПП Пропуск-Технолоджи – «Биржа промышленной кооперации как инструмент эффективного развития бизнеса»

Ворожцова Наталья, эксперт Комитета по государственным закупкам и электронным торгам ЧОО «ОПОРА РОССИИ» - «Ответы на актуальные вопросы по работе электронных площадок»

11:45 – 13:00 – ДЕЛОВАЯ ИГРА

ЗАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ

Кряжев А.В., директор консалтинговой компании «Линкор Трейд» - «Анализ ключевых показателей бизнес-процессов и инструменты решения проблем»

13:15 – 14:00 - Кофе-брейк

12:00 – 17:00 – «Модерирующая сессия «Челябинск - инжиниринговый, наукоемкий технополис с шеринговой экономикой» -

208 АУДИТОРИЯ

14:00 – 15:30 – «Доступные деньги. Финансовые инструменты поддержки МСП»

ЗАЛ «АРКАИМ»

14:00 – 15:30 – «Безопасность бизнеса. Права предпринимателей»

ЗАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ

Модератор: Ларин Алексей Борисович – вице-председатель ЧОО «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению

Выступающие:

Шаповаленко Марина Николаевна - Начальник отдела государственно-земельного надзора, надзора за особо охраняемыми природными территориями и в сфере охоты по Челябинской области

Раевская Елена Александровна - Начальник управления инвестиционного развития Министерства экономического развития Челябинской области

Харитонова Нина Ивановна - Ведущий инженер отдела информационных технологий филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Челябинской области

Васянина Виктория Сергеевна - ведущий инженер отдела обеспечения ведения ЕГРН филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Челябинской области - «Взаимодействие с органом регистрации прав по средствам электронных сервисов Росреестра»

Пикельная Юлия Евгеньевна - руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» - «Частная инициатива при заключении соглашений ГЧП и концессионных соглашений»

14:00 – 15:30 – «Обучение или банкротство? Бизнес-образование»

ЗАЛ «ИРЕМЕЛЬ»

Баев Л.А., д.э.н., профессор кафедры Экономики промышленности и Управления проектами ЮУРГУ- «Проектное управление развитием бизнеса: проблемы, задачи, решения»

Бабанова Ю. В., директор научно-образовательного Центра технологий развития бизнеса ЮУРГУ - «Обучение на рабочем месте и фабрики процессов – эффективные инструменты бизнес-образования сегодня»

Апаликов А.В., тренер-консультант по бережливому производству - «Бизнес-консалтинг - реальная помощь или уничтожение компании? Как не попасть в консалтинговые ловушки?»

Кряжев А.В., директор консалтинговой компании «Линкор Трейд» - «Анализ ключевых показателей бизнес-процессов и инструменты решения проблем»

Кожемяко А.В., директор Международной ассоциации ТРИЗ по развитию ТРИЗ для бизнеса и менеджмента - «Создание уникального ценностного предложения для рынка В2В»

14:00 – 15:30 – «Делегируй, чтобы процветать. Сервисы и услуги на рынке В2В»

ЗАЛ «ФРИДА»

Андрей Царев, директор департамента продаж Genplace, «Genplace - центр управления финансами компании. Бухгалтерский учет, финансовое планирование, банковское обслуживание и юридические консультации в одном онлайн-сервисе»

Лариса Рогова, исполнительный директор Genplace, «Самозанятое население: кто может применять налог на профессиональный доход и как минимизировать риски при работе с самозанятыми»

Лейла Табатадзе, директор департамента клиентского сервиса Genplace «Изменения в налоговом законодательстве с 2020 года. Как правильно применять специальные налоговые режимы в 2020 г.: ЕНВД УСН, ПСН»

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