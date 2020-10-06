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В Челябинской области 31 муниципалитет получит дополнительную финансовую помощь

Экономика
Сегодня, 11:22
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В Челябинской области 31 муниципальное образование, которые могут недополучить запланированные доходы, получат дополнительную финансовую помощь из регионального бюджета.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер

Финансовую поддержку получат 12 городов и 19 районов. На эти цели направлено 500 миллионов рублей. Субсидия направляется на финансирование первоочередных расходов муниципальных образований в текущих условиях.

В списке получателей Верхнеуфалейский, Златоустовский,  Карабашский, Кыштымский,  Локомотивный, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть–Катавский, Чебаркульский городские округа и Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский,  Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский,  Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий, Увельский,  Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.

В пресс-службе правительства уточнили, в этих муниципалитетах произошло снижение доходов. Причин несколько, в том числе недополучение налоговых и неналоговых доходов, рост расходов на топливно-энергетические ресурсы и зарплаты бюджетникам.

Ранее Алексей Текслер поручил региональному минфину в постоянном режиме отслеживать финансовую устойчивость муниципалитетов для оперативной реакции на кризисные проявления.

 

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