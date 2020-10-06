В Челябинской области 31 муниципалитет получит дополнительную финансовую помощь

В Челябинской области 31 муниципальное образование, которые могут недополучить запланированные доходы, получат дополнительную финансовую помощь из регионального бюджета.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер

Финансовую поддержку получат 12 городов и 19 районов. На эти цели направлено 500 миллионов рублей. Субсидия направляется на финансирование первоочередных расходов муниципальных образований в текущих условиях.

В списке получателей Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Локомотивный, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть–Катавский, Чебаркульский городские округа и Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.

В пресс-службе правительства уточнили, в этих муниципалитетах произошло снижение доходов. Причин несколько, в том числе недополучение налоговых и неналоговых доходов, рост расходов на топливно-энергетические ресурсы и зарплаты бюджетникам.

Ранее Алексей Текслер поручил региональному минфину в постоянном режиме отслеживать финансовую устойчивость муниципалитетов для оперативной реакции на кризисные проявления.