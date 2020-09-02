В Челябинской области более 21 тысячи жителей стали самозанятыми

Более 21 тысячи жителей Челябинской области, решивших открыть собственное дело, выбрали льготный налоговый режим в рамках федерального эксперимента, к которому регион присоединился с начала 2020 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минэкономразвития региона, к первому сентября новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на Южном Урале выбрало уже 21 тысяча 87 человек.

По данным УФНС по Челябинской области, еще порядка 10 тысяч самозанятых должно появиться до конца декабря текущего года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары собственного изготовления без наемных работников и зарабатывают до 2,4 миллиона рублей в год. При этом они платят налог с дохода по ставке 4%, если оказывают услуги другим гражданам, и 6% – если работают с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

«Преимущества этого налогового режима очевидны. Это минимальный налог, удобный документооборот через мобильное приложение. Можно быстро встать на учёт или сняться с него. Всю отчетность формирует ФНС самостоятельно. Кроме того, это возможность получать господдержку наравне с субъектами МСП. Но самое важное – самозанятые защищены законом и пользуются уважением других официально занятых сограждан», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

За консультацией по вопросам начала и ведения собственного дела можно обратиться в «Территорию Бизнеса». Самозанятым уже доступно участие в обучающих программах, семинарах, конференциях, форумах и круглых столах, организуемых на площадке центра. Также они могут получить в одном из банков, участвующих в программе льготного кредитования, займ по ставке до 8,5% – эта мера стала доступна в рамках господдержки в период пандемии.

После проработки нормативной базы на федеральном уровне самозанятым откроется более широкий перечень инструментов поддержки. Среди них – расширение льготных финансовых продуктов и увеличение программ обучения, а также предоставление маркетингового сопровождения.

В минэкономразвития напомнили, самозанятым при регистрации автоматически предоставляется налоговый капитал в размере 10 тысяч рублей, а до конца 2020 года по инициативе Президента РФ эта сумма увеличена до 22 тысяч 130 рублей. Средства можно использовать для уплаты будущих налогов.

Все подробности налогового режима собраны в специальном разделе сайта ФНС.