В Челябинской области дважды повысили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год

В Челябинской области дважды повысили величину прожиточного минимума для региональных пенсионеров на 2021 год.
Как рассказала министр экономического развития региона Наталья Лугачева в августе 2020 года депутаты Законодательного собрания области уже утверждали величину прожиточного минимума южноуральского пенсионера на 2021 год в размере девять тысяч 282 рубля.
Однако, в дальнейшем в рамках подготовки прогноза социально-экономического развития России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов была установлена величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране в размере 10 тысяч 22 рубля.
Эта величина является базовой для расчета регионального прожиточного минимума. В связи с этим пришлось пересчитать областной показатель.
Сегодня, 26 ноября, депутаты Законодательного собрания области рассмотрели законопроект, устанавливающий новую величину прожиточного минимума пенсионера региона на будущий год.
В 2021 году прожиточный минимум пенсионера Челябинской области утвержден в размере девять тысяч 794 рубля, что на 512 рублей или 5,5% выше установленного в августе показателя.
По сравнению с аналогичным показателем прошлого года прожиточный минимум пенсионеров области вырастет на одну тысячу 103 рубля или 12,7% (в 2020 году он равен восемь тысяч 691 рубль).
Таким образом, с первого января 2021 года неработающие пенсионеры области, у которых общая сумма материального обеспечения будет ниже установленного размера, будут получать социальную доплату к пенсии до утвержденной суммы.
Социальная доплата пенсионерам Челябинской области будет выплачиваться за счет средств федерального бюджета, так как размер регионального прожиточного минимума пенсионера меньше аналогичного среднероссийского показателя.
На сегодня в Челябинской области проживает более одного миллиона пенсионеров. На федеральную доплату смогут претендовать чуть более 100 тысяч.