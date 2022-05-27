В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»

С первого сентября 2022 года стартует программа Минпросвещения России «Профессионалитет», в рамках которой начнут обучение порядка 150 тысяч студентов организаций среднего профессионального образования по всей стране. На первом этапе в проект вошли четыре образовательных учреждения Челябинской области.

О старте программы проинформировала президента Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.

По ее словам, «Профессионалитет» был запущен с первого января 2022 года, а учебный год в средних специальных учебных заведениях, вошедших в проект, начнется с первого сентября 2022 года.

«Пилотными площадками являются 70 профессионально-технических училищ во всех регионах страны», - уточнила вице-премьер.

В 2022 году будет создано 70 образовательно-производственных кластеров по восьми приоритетным направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, лёгкая промышленность и фармацевтическая отрасль. К 2024 году число таких кластеров увеличится до 210.

Студенты будут обучаться в профессионально-технических училищах по ускоренной программе – два с половиной года (сегодня рабочим специальностям учатся четыре года).

«Работодатели согласились сопровождать этого ребёнка на протяжении всего периода обучения и обучать его именно гибким профессиональным навыкам, которые востребованы на конкретном предприятии и которые соответствуют тем требования рынка труда, которые на сегодняшний день выдвигает та или иная отрасль», - подчеркнула Голикова.

Работодатели будут выплачивать стипендию и заработную плату тем, кто уже работает непосредственно на предприятии.

В 2022 году возможностями «Профессионалитета» смогут воспользоваться 150 тысяч студентов в 42 регионах России, в том числе в Челябинской области. Из федерального бюджета на развитие программы «Профессионалитет» выделено 30 миллиардов рублей (планируется, что и субъекты выделят свои ресурсы). К 2024 году число обучающихся вырастет до 600 тысяч студентов.

«В Челябинской области уже сформированы образовательные кластеры по отраслям: “Атомная промышленность”, “Металлургия” и “Машиностроение”», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Базовыми образовательными организациями проекта «Профессионалитет» в регионе стали четыре учебных заведения: Челябинский механико-технологический техникум, Озерский технический колледж, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ.

«В нашем регионе «Профессионалитет» будет продолжать свое развитие. Планируется расширение образованных кластеров и создание новых. «Металлургию» поддержат ПАО «ММК» и ПАО «ЧТПЗ», «Машиностроение» - Автозавод «Урал». Челябинский радиотехнический техникум планирует стать базовой площадкой для обучения профессиям IT-индустрии», - уточнили в минобрнауки.

Найти образовательно-производственный кластер в своём регионе и узнать всю необходимую информацию о «Профессионалитете» можно на портале ЯПРОФ.РФ.