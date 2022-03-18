В Челябинской области поддержат сельские музыкальные школы программой «Земский работник культуры»

В Челябинской области стартовала программа «Земский работник культуры». За переезд в сельскую местность работникам музыкальных школ выплатят 1 млн рублей. Постановление о запуске программы подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Мера призвана преодолеть сложившийся кадровый дефицит работников культуры в сёлах, рабочих посёлках и малых городах.

Для того, чтобы получить единовременную выплату, педагогам необходимо трудоустроиться в 2022 году в муниципальные детские школы искусств (в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) на должность преподавателя по видам искусств или концертмейстера. При этом выплата полагается лишь тем педагогам, которые переезжают в сельские территории из крупных городов либо других регионов.

Введение новой меры поддержки работников культуры прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин:

«У нас много различных программ поддержки: есть областные премии на уровне губернатора для работников культуры, также мы даём субсидии нашим муниципалитетам для награждения лучших работников, в том числе молодежи. С этого года начинает работать программа «Земский работник культуры». Пока она распространяется на работников музыкальных школ. Это самая дефицитная профессия, поскольку, начиная с 90-х годов, некоторых музыкальных инструментов в области не стало. Нужно поощрять педагогов».

Для получения единовременной выплаты необходимо подать заявление и пакет необходимых документов в Министерство культуры региона. При принятии положительного решения ведомство заключает с работником культуры договор и в течение 30 дней средства в размере 1 миллион рублей перечисляются на лицевой счёт получателя.