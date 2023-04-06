В Челябинской области разработали беспилотный грузовик «Урал»

В Челябинской области разработали образец роботизированного транспортного средства на базе шасси грузового автомобиля «Урал», способного перемещаться полностью автономно. В ходе испытаний были подтверждены заявленные характеристики.

Как сообщает официальный telegram-канал Фонда развития промышленности Челябинской областиЗаказчиком проекта выступил миасский автозавод. Разработчики - НПО «Андроидная техника» и ООО «Автономные робототехнические системы» из Магнитогорска.

Как сообщает пресс-служба НПО «Андроидная техника», работа над проектом по разработке образца грузового автономного транспортного автомобиля «Урал» была завершена в июле 2022 года. Образец был представлен на выставке «Армия-2022».

В конце марта 2023 года прошли испытания на территории «ММК-МЕТИЗ», в ходе которых были подтверждены заявленные характеристики беспилотного грузовика. За время обкатки тестового маршрута, «Урал» проехал порядка 80 километров между производствами и цехами завода, на пути следования автономно парковался на местах разгрузки, объезжал препятствия.

Машина способна работать 24 часа в сутки без перерывов и выходных в условиях низких температур, плохой видимости, на рутинных маршрутах. Она не устаёт и не ошибается. При этом автомобиль без водителя способен перевозить до пяти тонн груза.

Безопасность движения обеспечивают многочисленные вычислители, сенсорика, лидары, лазеры для сканирования пространства вокруг, камеры для удалённого управления и определения дорожной обстановки и другая современная электроника, установленная на беспилотнике.