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В Челябинской области реабилитированным возместят проезд на любом виде транспорта

Экономика
Сегодня, 13:59
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Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинской области, относящиеся к категории реабилитированных лиц, смогут воспользоваться правом на возмещение стоимости проезда на любом виде междугородного транспорта.

Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня, 29 октября, депутаты Законодательного собрания области.

Законопроект, направленный на совершенствование системы поддержки реабилитированных лиц, внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Как доложила министр социальных отношений области Ирина Буторина, в действующей редакцией закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» существует ограничительная мера по проезду реабилитированных граждан.

Ранее было предусмотрено 100-процентное возмещение расходов по оплате при проезде только на поезде. В территориях, где нет железнодорожного сообщения, компенсировали проезд водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, но лишь в размере 50 процентов от стоимости.

Изменения, которые сегодня приняли депутаты областного парламента, позволят южноуральцам из числа реабилитированных лиц выбирать любой вид междугороднего транспорта и получать компенсацию в 100-процентном размере. Единственное ограничение – не будут возмещаться расходы на билеты для проезда в условиях повышенной комфортности, а именно - в спальных вагонах поезда с двухместным купе и люкс, в салонах бизнес-класса всех типов самолетов и кают, а также в такси.

В настоящий момент в Челябинской области проживает 15 тысяч 148 человек, признанных жертвами политических репрессий. Как отметил председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков, в течение 2019 года правом на возмещение расходов на проезд воспользовались 858 человек, в 2020 году - 276 жителей области. В текущем году на проведение выплат в областном бюджете предусмотрены средства в размере 7,1 миллиона рублей.

Закон принят в первом и третьем чтениях, минуя процедуру второго чтения.

В Челябинской области полномочия по поддержке реабилитированных лиц переданы органам местного самоуправления, поэтому депутаты рассмотрели и законопроект о внесении необходимых изменений в соответствующий региональный закон.

Напомним, помимо компенсации проезда на междугороднем транспорте, жертвы политических репрессий имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в размере одной тысячи 600 рублей. В настоящее время этой льготой пользуются 10 тысяч 657 человек. Кроме того, областным законодательством предусмотрено возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц в размере пяти тысяч рублей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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