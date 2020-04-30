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В Челябинской области снизили ставки налога на имущество для пострадавших от коронавируса отраслей

Экономика
Сегодня, 13:07
Автор: 
Олеся Денисова

Ставки налога на имущество для пострадавших от коронавируса отраслей в Челябинской области снижены в два раза.

Соответствующие поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций» утвердили 30 апреля на заседании регионального Законодательного собрания области, которое состоялось в режиме видеоконференции.

На прошлой неделе введение этой льготы для предприятий, пострадавших от коронавируса, анонсировал губернатор Алексей Текслер.

По словам главы региона, задача такого шага - высвободить ресурсы компаний, в первую очередь на выплату заработной платы работникам, чтобы максимально сохранить занятость.

«Снижен в два раза – с 2,2% до 1,1% - налог на имущество для пострадавших от коронавируса отраслей», - пояснил вице-спикер Законодательного собрания Олег Голиков. Пониженной ставкой смогут воспользоваться наиболее пострадавшие от ковида организации 38 видов деятельности. Среди них компании, работающие в сфере розничной торговли, туризма, культуры и спорта, бытовых и гостиничных услуг, пассажирских и грузовых перевозок. Закон коснется санаториев, турфирм, стоматологических клиник, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, розничной торговли непродовольственными товарами и многие другие.

Арендодателям снизят ставку налога на имущество в обмен на предоставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы для арендаторов из пострадавших сфер деятельности, уточнил парламентарий. Указанная льгота будет носить заявительный характер.

Оставшиеся платежи по налогу на имущество можно будет оплатить в следующем году, будет представлена соответствующая отсрочка.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул: «Продолжаем работать над формированием новых мер поддержки, в том числе для предпринимателей».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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коронавирус
Законодательное Собрание Челябинской области
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