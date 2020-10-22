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В Челябинской области уравняют компенсации затрат на обучение детей-инвалидов

Экономика
Сегодня, 13:23
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области установят единый размер компенсации родителям детей-инвалидов за обучение на дому.

Соответствующие поправки в закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому» были разработаны по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Это решение, без преувеличения, с нетерпением ждала немалая часть родителей детей-инвалидов, оббивая пороги общественных и благотворительных организаций, судебных инстанций и органов власти на всех уровнях.

Законопроект, который урегулирует вопросы расчета компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов за обучение на дому был рассмотрен сегодня, 22 октября, на заседании комитета Законодательного собрания области по социальной политике.

Напомним, еще 2014 году был принят новый образовательный стандарт, который, так случилось, поделил детей-инвалидов на две категории. В первую попали те особые детки, кто начал обучение до сентября 2016 года, во вторую – дети-инвалиды, приступившие к обучению после этой даты по программам начального общего образования с применением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Дети отличались только датой рождения, но их родители получали различные по размерам компенсации на обучение ребят в семейной форме (по ФГОС она была выше). Так, компенсация для первой группы составляла девять тысяч 913,15 рубля, для второй (обучающихся по ФГОС) – 22 тысячи 490, 42 рубля.

Депутаты комитета по социальной политике поддержали предложенный законопроект об уравнивании размеров компенсаций. Предлагается с первого сентября 2020 года применять единый размер компенсации, вне зависимости от государственного образовательного стандарта или федерального образовательного стандарта и образовательной программы.

«Размер компенсации для проживающих в городских округах и городских поселениях Челябинской области, за исключением ЗАТО, составит 22 тысячи 490,42 рубля; для Озерского и Снежинского городских округов – 28 тысяч 805,13 рубля; для Трехгорного городского округа – 26 тысяч 591,74 рубля. В сельских поселениях родители детей-инвалидов будут получать 22 тысяч 490,51 рубля», - прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Проектом закона утверждена новая методика расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в данной сфере.

Комитет одобрил представленный законопроект и рекомендовал его к принятию на заседании Законодательного Собрания, которое состоится 29 октября, в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения.

Повышенную компенсацию за самостоятельное обучение на дому смогут получить порядка тысячи особых детей в регионе. Деньги на эти цели будут выделены из регионального бюджета.

По данным министерства социальных отношений Челябинской области, на Южном Урале на учете в органах социальной защиты населения состоит более 11 тысяч семей, воспитывающих детей-инвалидов. В регионе приняты разнообразные меры поддержки семей данной категории.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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