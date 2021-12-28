В Челябинской области утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил план мероприятий по содействию развитию конкуренции в Челябинской области на 2022-2025 годы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в числе основных направлений деятельности органов исполнительной власти области определены: развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и муниципальной собственностью, развитие конкуренции на социально значимых рынках.

«Вопросы развития конкуренции – это часть региональной экономической политики. И ключевыми задачами правительства области в этом направлении являются обеспечение стабильного роста экономики, создание условий для справедливой и честной конкуренции, устранение административных барьеров для предпринимателей, а также повышение уровня жизни граждан в Челябинской области», – отметил Алексей Текслер.

Напомним, на федеральном уровне в сентябре 2021 года принят новый Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, которым определены задачи и ожидаемые результаты развития конкуренции. Среди них – уменьшение доли организаций с государственным и муниципальным участием в отдельных отраслях экономики, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

В региональную «дорожную карту» включено более 200 мероприятий в таких сферах, как электроэнергетика, транспорт, образование, здравоохранение, ритуальные услуги, строительство, торговля, сфера обращения с твердыми коммунальными отходами, агропромышленный комплекс и других, а также системные мероприятия, направленные на улучшение конкурентной среды в целом.