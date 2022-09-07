В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину

В Челябинской области за последние две недели выросли цены на шесть социально-значимых продуктов из 14 наблюдаемых, по восьми отмечено снижение.

Контрольно-счетная палата региона проанализировала информацию, полученную министерством сельского хозяйства из торговых сетей Пятёрочка, Магнит, Спар, Ашан.

За две недели выросла в цене свинина (кроме бескостного мяса) – на 3,37% (плюс 10,21 рубля), соль поваренная пищевая – на 1,69% (плюс 0,27 рубля) и мука пшеничная – на 1,56% (плюс 0,81 рубля).

Наибольшее снижение цен за две недели отмечено по картофелю – на 10,12% (минус 3,81 рубля), капусте – на 9,72% (минус 2,13 рубля) и курам – на 1,36% (минус 2,34 рубля).