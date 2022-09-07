07.09.2022
В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину
06.09.2022
Путешествия станут доступными для россиян с разным уровнем доходов
06.09.2022
«Музей в кубе» ко Дню рождения Челябинска: «И… оживают куклы»
06.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября (18+)
06.09.2022
Детские железные дороги ЮУЖД в летний сезон перевезли более 86 тысяч пассажиров
06.09.2022
Исторический музей приглашает челябинцев отметить День города в фольклорном стиле 18+
В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину
05.09.2022
Аудиторы КСП отправились в Каслинский район с комплексной проверкой
30.08.2022
В Челябинской области КСП проверит траты минздрава на борьбу с коронавирусом
23.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
15.08.2022
КСП Челябинской области готовится к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне»
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022