В этом году челябинские власти планируют предоставить детям-сиротам 252 квартиры

В 2023 году челябинские власти планируют предоставить детям-сиротам 252 квартиры.

Такую цифру сегодня, 23 января, озвучила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, в настоящее время управление капитального строительства (УКС) мэрии ведет работу по приобретению квартир. Предоставление жилья начнется, как только все контракты будут заключены.

Надежда Рыльская уточнила, что в запланированном объеме жилые помещения детям-сиротам предоставят в том случае, если все 252 квартиры придут, как положено по контракту, в муниципальную казну Челябинска.

Также чиновница сообщила, что в настоящее время городские власти ожидают передачи жилых помещений для детей-сирот от УКСа по инвестиционным договорам, заключенным в ушедшем 2022 году.

«Как только документы поступят к нам, регистрация права муниципальной собственности пройдет, мы будем предоставлять жилые помещения детям-сиротам», - сказала Надежда Рыльская. О каком количестве квартир идет речь, она не уточнила.